Panorama hotelero: menos huéspedes y más subidas de precios

En el último informe mensual del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el sector hotelero incrementó sus ingresos 5,7% en diciembre de 2022 frente al mismo mes del año 2021. Esta cifra fue jalonada en gran medida por la ciudad de Bogotá, en la cual el renglón creció 18,8%, en Antioquia 18,5% y en Amazonía 5,8%, y contraída por el archipiélago de San Andrés y providencia que presentó un decrecimiento de -13,2% en uno de los mejores meses del año.



La ocupación hotelera se situó por encima del 48% en la mayoría de los hoteles para estas fechas, una cifra que se mantiene estable desde el mes de julio. En hoteles con menos de 50 habitaciones, la ocupación registrada por el Dane fue de 48,9%; entre 51 y 100 habitaciones fue de 55,7%, una cifra similar a la de julio, pero menor a octubre y noviembre; de 101 hasta 150 habitaciones la ocupación promedio fue de 59,7%, la más baja desde mayo; y en hoteles con más de 150 habitaciones fue de 65%, la cifra más baja desde junio.



Estas cifras muestran una notable tendencia de ocupación en los meses que no son ‘temporada alta’, incluso en ciudades tradicionalmente turísticas como Cartagena, la cual registró una ocupación de 68%, 2,9 p.p. menos que el mes anterior. Vale reconocer que el 60,8% de los viajeros no residenciales lo hicieron por ocio y el 32,4% por negocios.



Esta caída se puede ver reflejada sobre todo por el aumento en los precios de los servicios hoteleros, los cuales mostraron una subida de 24% anual en acomodación sencilla y 28% en acomodación doble. En Bogotá las cifras se sitúan en 29,6% y 31,6%, las más altas frente a otras ciudades.



Sobre empleos, si bien se ha generado desde junio de 2021 una notable recuperación en el personal ocupado, esta senda de crecimiento después notable curva de aumento, ahora muestra una tendencia de descenso, y después de un pico de crecimiento en esta categoría de 35,3% en mayo de 2022, en diciembre la cifra cayó hasta 16,2%. Sobre personal permanente la cifra se situó en 13,7%, la más baja desde hace un año.



Y es que el personal no es el único que se está viendo perjudicado, los sueldos han caído. A diciembre de 2022, los ingresos reales bajaron a -3,2% frente al mismo periodo del año 2021. Desde pandemia no se registraban caídas tan significativas.



POR: PAULA ANDREA GALEANO BALAGUERA