‘En diciembre volvemos al nivel de carga de 2019’

A partir de hoy, y hasta el viernes, los transportadores se darán cita en el congreso anual de Colfecar, en esta ocasión virtual. En el espacio la discusión girará en torno a las transformaciones que se están dando en el sector y su rol para el desarrollo del país.



Nidia Hernández, presidente ejecutiva Colfecar, explicó a Portafolio cómo se está desenvolviendo el sector en el marco de la reactivación económica, y cuáles son los retos para seguir operando.



¿Qué balance hacen para el sector transportador tras la pandemia?



Es destacable el compromiso de los transportadores, gracias al transporte de carga no se presentó desabastecimiento durante la época de pandemia. La operación tuvo que cambiar, venían con un proceso lento de transformación digital, la pandemia forzó a los agentes a digitalizarse en aspectos operativos, comerciales, administrativos y laborales.



En cuanto a la movilización y operación de carga, abril fue el mes más difícil, se presentaron disminuciones de 30,7% en las toneladas movilizadas; para mayo algunos sectores de la economía empezaron a abrir, eso permitió que la carga aumentara en 17,12%; ya para junio y julio la recuperación se hizo más evidente y su crecimiento rondaba el 8%. Esperamos que en diciembre la carga retome los niveles de 2019 que se estiman entre 9,4 y 9,9 millones de toneladas.



¿A cuánto ascendieron las pérdidas en los que tuvieron que incurrir?



Gracias a las medidas tomadas por el Gobierno en la disminución en el precio de los combustibles y exención en el cobro de peajes en abril y mayo, el sector no presentó sobrecostos en el transporte de carga por carretera. Si embargo muchas empresas vieron afectadas pues sus vehículos se encontraban quietos. Las empresas de transporte reportaron disminuciones en su operación de entre 30% y 60%, además se estima que su facturación disminuyó durante el segundo trimestre en 29,7%, algo nunca registrado en el sector.



¿Cuántas toneladas está movilizando el transporte de carga?



Según el Registro Nacional de Despachos de Carga, para agosto se transportaron 8,94 millones de toneladas, en julio fueron 8,96 millones. El comportamiento de abril fue el mas bajo de los últimos años, acumuló tan solo 6,5 millones de toneladas. La tendencia creciente que venia desde mayo se estancó es agosto, pero esperamos con la apertura en septiembre del comercio y el transporte de pasajeros se note más la recuperación.



Se ha pedido que se suspendan de nuevo las tarifas de peajes ¿Qué tanto pesan en los costos de transporte?



El rubro peajes tiene un peso de 11,57% dentro del Índice de Costos al Transportador de Colfecar. El alivio que se observó en abril y mayo fue muy importante para el sector. Estas ayudas, dirigidas a los transportadores, son las que permiten que el transporte de carga por carretera se mantenga a flote.



¿Cómo le ha ido las empresas de mensajería?



Los ingresos en el sector postal durante el primer trimestre de 2020 tuvieron un aumento de 2,29% en comparación con 2019. Este sector se ha visto impulsado por el aumento del e-commerce, que ha presentado aumentos en su participación entre 50% y 80% durante la pandemia. En los servicio de correo se presentó un incremento de 8,62%.



Pese al buen panorama del subsector, se vienen presentando inconvenientes con las app de mensajería, pues no cumplen con condiciones de seguros, contratación ni impuestos, como sí lo hacen las empresas legalmente constituidas, lo que supone una competencia en desigualdad de condiciones.



¿Cuáles son los principales retos del sector en materia logística?



El Conpes de Política Nacional Logística que se lanzó a principios de este año, identifica tres frentes: infraestructura moderna y adecuada para la logística intermodal; optimización de los terminales de intercambio comercial y de tramites en el comercio exterior; y mejorar la oferta institucional en los sectores de transporte y comercio.



Desde el sector transporte siempre se ha tenido como derrotero reducir los costos logísticos como porcentaje final de las ventas de las empresas, actualmente se encuentra en 13,5% y la misión es llegar a estar al nivel de los países Ocde que se encuentran entre el 8% y el 10%.



¿Qué tan competitivo es el costo de un flete terrestre en Colombia?



Son muchos los factores que influyen en el costo del flete. Dependiendo del país se pueden encontrar más o menos costos, subsidios, subvenciones o impuestos adicionales. La libertad vigilada de Colombia permite un margen de negociación que se encuentra también en países como Chile y México, lo cual resulta atractivo para muchos inversionistas.



Sabemos que los costos más grandes en Colombia son el combustible, salarios y peajes, situación que nos resta competitividad, pero sin lugar a duda la condición que más afecta al país es su complicada geografía y su lento desarrollo de infraestructura multimodal que es lo pertinente para mejorar la competitividad en una geografía tan accidentada.



¿Qué tareas pendientes tiene el país para impulsar el transporte multimodal?



Dentro los principales retos para el multimodalismo es el desarrollo de infraestructura logística especializada, necesaria especialmente en intercambiadores de carga y en las zonas críticas de movilización. Es necesario un correcto acoplamiento de los diferentes modos de transporte, para esto es necesario el apoyo y acompañamiento del Gobierno Nacional.



El acceso a información clara y de calidad, es un reto fundamental para que se pueda lograr el paso hacia el transporte multimodal, esto permite estructurar mercados, planificar operaciones, tomar mejores decisiones e incentivar a las empresas a participar.