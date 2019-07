En dos años inicia digitalización del comercio exterior

Que la digitalización del comercio exterior, empezando por zonas portuarias, estaría lista dentro de dos años, así como el trabajo para recuperar el uso del ferrocarril para las cargas pesadas y la necesidad de la seguridad jurídica en el campo para atraer mayor inversión agro, son algunos de los temas que abordó Javier Díaz Molina, presidente de Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), en diálogo con Portafolio.



(Lea: Comercio exterior aún tiene mucho trámite: Analdex)

“La idea es que la digitalización arranque en septiembre con el nuevo código (aduanero). Se van a hacer los pilotos en Buenaventura”, aseguró Díaz Molina sobre el proceso de incorporación tecnológica en la cadena externa del país.



(Lea: Revolcón tecnológico en la Dian incluye hasta robots aduaneros)



Lo que se va a iniciar son las pruebas de los dispositivos electrónicos de seguridad (DES), con un proyecto inicial, en el cual se monitorearán los contenedores en tiempo real.



(Lea: US$50 mil millones, la meta en ventas externas en 2019)



La idea, según expresó el ejecutivo, es que con las adecuaciones se pueda establecer en qué lugar se encuentra una carga, cuándo se abren los contenedores y hasta a qué temperatura está siendo albergada, lo que permitiría mayor agilidad y facilitación en los puertos, una de las tareas pendientes en el comercio exterior del país. Todo esto, como se ha mencionado, tardaría cerca de dos años para su incorporación total, y también vendría con temas como escáneres en los puertos.



Pero, además, el presidente de Analdex aseguró que se está trabajando para volver a utilizar las vías férreas y dar mayor dinámica, sobre todo a las grandes cargas.



“Estamos muy comprometidos en la recuperación del ferrocarril, hemos estado trabajando en lograr operar la ruta La Dorada - Santa Marta. Esperamos que esa operación se regularice con uno o dos cargamentos semanales”, dijo, agregando que “recuperar el ferrocarril para el manejo de cargas pesadas es fundamental, porque es mucho más eficiente”.



En esta ruta ya se han hecho algunos despachos de café, y la expectativa es convertir el proceso en algo permanente.



Hablando de la ya conocida casi que ‘obligación’ de Colombia por diversificar su canasta exportadora y mercados, Díaz Molina hizo énfasis en que para atraer a inversores, de, por ejemplo, Asia, es necesario trabajar en la seguridad jurídica en el campo. Y es que en el sector agro puede estar la clave principal para esa diversificación, de acuerdo con lo que analiza.



“China, al 2025, va a urbanizar a 1.000 millones de personas, que antes estaban en el campo produciendo alimentos y ahora van a las ciudades a producir manufacturas (...) América Latina va a alimentar a esa gente, y Colombia puede participar ahí”, aseguró, en tanto recalcó que el país debe trabajar en atraer inversiones de empresas que puedan decidir instalarse en el mercado nacional, y por consiguiente “lo metan en las cadenas globales de valor”, por lo que es “muy importante” brindar las garantías mencionadas.



DÉFICIT COMERCIAL

Cuando se abarca el tema del comercio exterior con expertos del sector, es casi que imprescindible hablar sobre el déficit en la balanza comercial del país, que, entre enero y mayo de este año creció 76,2%, en comparación con los primeros cinco meses del 2018, producto de mayores importaciones.



“Colombia no es ajena a lo que esta ocurriendo en los mercados internacionales, la disputa comercial entre China y Estados Unidos ha llevado a que el comercio mundial caiga (...) Las exportaciones están estancadas; agricultura, que venía creciendo, se cayó; hay menos precios de café, azúcar, banano y flores. Eso ha llevado a que la agricultura esté mostrando cifras negativas; las manufacturas están quietas”, es el análisis de Díaz Molina sobre el desbalance actual.



No obstante, aclaró que hay algo positivo en el tema de las mayores importaciones realizadas por Colombia. “La noticia buena puede ser que las importaciones siguen creciendo, y lo hacen por maquinaria, bienes de capital, materias primas y bienes intermedios. Entonces la economía está creciendo, se está recuperando y dinamizando, y eso es bueno”.



Pero también ve algo no tan positivo. “La mala noticia es que si no se hace el ajuste de la balanza comercial por el lado de las exportaciones, pensar en que se va a poder seguir financiando el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, con inversión, en medio de esta incertidumbre, es muy difícil”.



Ante ello, su gran conclusión es que “necesariamente el ajuste se tiene que dar con un crecimiento de las exportaciones, porque sino se tendría que entrar a restringir importaciones y eso no debería ser”.



La gran preocupación para el ejecutivo es que el proteccionismo lleve a un “estancamiento” de la economía mundial “y nos coja (a Colombia) en una situación de déficit de cuenta corriente como lo tenemos hoy en día; de más de 4% del PIB es duro de financiar con inversión extranjera”.



El dirigente gremial dijo que la expectativa del crecimiento del comercio mundial para este año, por ejemplo, se rebajó y pasó del 3,7% al 2,6%.



PRIMER AÑO

Del primer año que por estos días cumple el actual Gobierno, en lo que refiere al tema comercial destacó el trabajo realizado en facilitación del comercio y campañas como ‘Estado Simple, Colombia Ágil’, además del estatuto aduanero y el decreto de prórroga de las zonas francas, pero afirmó que no hay que cerrarle la posibilidad a nuevos tratados, puesto que una de las iniciativas encabezadas por el Ejecutivo es el aprovechamiento de los pactos bilaterales, antes que firmar nuevos acuerdos comerciales.



Sin embargo, en su opinión también es importante trabajar en explotar más los acuerdos existentes.



De cara a dar a conocer toda esta temática, Analdex prepara la versión número 15 de Expologística, encuentro que se realizará entre los próximos 14 y 16 de agosto, y donde empresarios del sector podrán asistir a eventos como un congreso y una rueda de negocios que congregarán a más de 4.000 visitantes de ocho países, según Javier Díaz.



Diego Vargas Riaño

En twitter: @vardie_