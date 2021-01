'En el país no hay evidencia de la presencia de nueva cepa de covid'

El Ministerio de Salud descartó la presencia del la nueva cepa del coronavirus que afecta al Reino Unido en Colombia. De acuerdo con las autoridades de salud, aunque existe la posibilidad de que la cepa se encuentre entre nosotros, no se ha comprobado que esté presente hasta el momento.



(Lea: Bogotá entra en cuarentena total desde la medianoche)

Frente al tema, el director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, Julián Fernández Niño, señaló que “no existe en este momento ninguna evidencia científica de que la aceleración de la transmisión del covid-19 en Colombia se pueda atribuir a la nueva cepa británica”.



(Coronavirus en Bogotá: así avanza la pandemia en las localidades)



Esta nueva cepa ha demostrado que es 50 – 70 % más contagiosa, “y Colombia la está buscando con vigilancia genómica con laboratorios de universidades y el INS. Hasta el momento no se ha encontrado”, agregó.



De igual manera, manifestó que no se puede atribuir la aceleración observada en la transmisión de esta nueva cepa "cuando tuvimos un incremento de los contactos para fin de año, así como de aglomeraciones, fiestas y relajamiento de las medidas de autocuidado”.



En tercer lugar, dijo, la evidencia científica ha dicho que el comportamiento de la cepa “no necesariamente es el mismo en todos los países”.



De tal forma que afirmaciones realizadas en cuanto a que el aumento de casos se debe a este factor, “no tiene ninguna evidencia científica seria que la sustente y es una hipótesis que no se puede comprobar”.



Por lo anterior, antes de buscar otras explicaciones sin sustento científico, debemos tener en cuenta el relajamiento de la población en las celebraciones decembrinas así como las aglomeraciones, pruntualizó