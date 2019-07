En el país, ocho de cada 10 familias ya tienen gas natural

La demanda de gas natural en el territorio nacional crece a pasos agigantados.



Así lo demuestra el último censo poblacional del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), cuyos resultados indican que cerca del 69% de los colombianos encuestados gozan de los beneficios de este combustible en el país.



La cifra llama la atención si se tiene en cuenta que en el censo del 2005, tres de cada 10 familias en el territorio nacional tenían acceso al gas natural; hoy, luego del censo del 2018, el indicador se duplicó, ya que son ocho de cada 10 familias las que utilizan el citado energético.



Por su parte, registros de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), señalan que en la actualidad este combustible beneficia a 9,5 millones de familias, comercios e industrias en cerca de 700 municipios del país.



El presidente del citado gremio, Orlando Cabrales Segovia, resaltó que el número de consumidores sigue aumentando por los atributos económicos y ambientales del energético.



“Sin duda alguna, los usuarios del gas natural en el país han aumentado en los últimos años debido al esfuerzo de la industria y del Gobierno Nacional por ampliar la cobertura para llevar un combustible más limpio y eficiente a hogares”, explicó el dirigente gremial.



Agregó que, en el 2018, “por ejemplo, superamos la cobertura en nueve millones, y para el presente año, la meta es contar con más de 360.000 nuevos usuarios, incluyendo familias de bajos recursos”.



Cabrales Segovia subrayó que aún hay familias que cocinan con leña y carbón (lo que genera enfermedades respiratorias y cardiovasculares) que necesitan del gas natural para mejorar su calidad de vida.



IMPULSO DEL ESTADO



El Gobierno Nacional viene incentivando una transformación energética que le abre espacio a las energías renovables no convencionales que deben ser respaldadas prioritariamente por gas natural, y así cumplir los compromisos ambientales.



Al respecto, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, afirmó que el gas natural es pieza clave en el engranaje de la canasta energética en el país.



La funcionaria viene explicando que este combustible que posee Colombia representa una oportunidad enorme de expansión. Además de destacar la cobertura actual (69%), reitera que es fundamental como un energético de transición, pues genera 40% menos de carbono.



Así mismo, trae a colación sus beneficios ambientales y sostenibles.



UNA HISTORIA DE ÉXITOS



Tanto para el Gobierno Nacional, como para el sector gasífero del país, la historia del gas natural en Colombia ha sido de éxitos que han marcado un hito, como revolución social.



“Este combustible le cambió la calidad de vida en niveles significativos a millones de colombianos, en especial de estratos bajos”, señaló Rodolfo Anaya, presidente del Consejo Directivo de Naturgas.



El también presidente de Vanti, recalcó además que el gran reto del sector gasífero es seguir la senda del crecimiento, mucho más cuando la demanda de energía en Colombia se encuentra en aumento. “Hay mucho potencial en los mercados residencial, comercial, industrial y de gas natural vehicular”, dijo.



Sin embargo, en el discurso de instalación en el pasado congreso del gremio, advirtió que sin una regulación moderna, práctica y efectiva, y una política pública que reconozca todas las bondades del gas natural en materia de costos, acceso, seguridad, comodidad e impacto positivo en el ambiente, “se corre el riesgo de no llegarle a la gente, o por lo menos de no hacerlo de la manera debida”.



UN CASO DE CRECIMIENTO



La expansión en cobertura para que cada día más colombianos puedan acceder al gas natural queda demostrado con el ambicioso plan que viene desarrollando la Gobernación del Meta para llevarle el combustible a familias de estratos 1 y 2 de 18 municipios.



Estas familias se beneficiarán, gracias a la inversión por $10.515 millones que viene desembolsando la secretaría de Hacienda del departamento, para que sus hogares puedan contar con este combustible a nivel domiciliario.



La iniciativa fue presentada al Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) departamental para su priorización, viabilización y aprobación.



La iniciativa está beneficiando a familias de sectores que hoy no cuentan con el servicio en los municipios de Acacías, Barranca de Upía, Cabuyaro, El Castillo, Cubarral, Cumaral, El Dorado, Fuentedeoro, Granada, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Puerto López, Puerto Rico, Restrepo, San Carlos de Guaroa, San Juan de Arama y Villavicencio.



“El proyecto para el abastecimientos del gas natural incluye la construcción de instalaciones internas y busca ampliar la cobertura de este servicio y mejorar las condiciones de vida de la comunidad más vulnerable”, aseguró Clara Poveda, asesora de la gobernación del Meta en el tema de regalías.



En el citado departamento, 22 de los 29 municipios cuentan con servicio de gas domiciliario a través de Llanogas, que lo hace en 17 municipios, y Madigas en tres, las dos empresas comparten el municipio de Acacías, más Vista Hermosa, a donde recientemente llegó el servicio.