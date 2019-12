En industria y comercio perciben buenas señales

Industriales y comerciantes tienen previsiones positivas para el próximo año. De entrada, en ambos sectores a la entrada en vigencia de la Ley de Crecimiento Económico es un buen comienzo.



Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, Andi, explicó que los pronósticos apuntan a que en 2020 habrá un crecimiento mayor frente al 2019.

“Somos optimistas sobre lo que ocurra el próximo año por el impulso que pueden dar los proyectos de infraestructura y la reactivación de la construcción”, señaló.



Del mismo modo, comentó que el esfuerzo que se hace con los Pactos de Crecimiento - que tiene en marcha el Gobierno con los empresarios - en diversos sectores, contribuirán a tener el dinamismo esperado.



“En materia de exportaciones seguimos con una nota deficiente, así que debemos insistir en la diversificación de nuestros productos y mercados. Así mismo, seguir apoyando las industrias que actualmente le generan divisas al país”, observó.



A su turno, Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, sostuvo que en este año el sector financiero y el agrupado en comercio, restaurantes, hoteles y transporte, son los sectores que en mayor medida impulsan la economía. Y, en esa línea, se espera que estas ramas de actividad continúen liderando el próximo año.



Coincidió con Mac Master, al afirmar que “tenemos confianza en que también la construcción, tanto de obras civiles como de edificaciones, así como la finca raíz se unan al grupo de sectores de mayor dinámica. Igualmente, manifestó que se espera que, al igual que este año, tres variables se comporten de manera favorable: el dinamismo de la cartera de consumo, el aumento de las remesas y la estabilidad en los precios.



¿DESPEGARÁN LAS OBRAS CIVILES?



Este año cerró siendo positivo en infraestructura, pero ya se avecinan los retos para 2020 en el sector.



De acuerdo con Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, se debe continuar trabajando en cuatro aspectos que, de manera directa, afectarán el desarrollo del sector.



El primero de estos tiene que ver con la acertada gestión de los contratos de las 4G. Es necesario superar algunas dificultades en asuntos de coordinación interinstitucional, en los tiempos de respuesta de la ANI, en la correcta interpretación de algunas figuras contractuales como los denominados eventos eximentes de responsabilidad, entre otros, dijo Caicedo.



El segundo aspecto es garantizar los recursos para poder financiar las obras que aún están pendientes de ejecutar. Por esto, durante el año que entra se deben buscar “alternativas para la consecución de recursos frescos, provenientes de nuevas fuentes (...), como la enajenación de activos estatales”, agregó.



El tercer punto que menciona el directivo tiene que ver con la contratación transparente, reto nacional. Ante esto se refirió a la nueva ley de pliegos tipo que pasó a conciliación, diciendo que “lo que se necesita es una instancia técnica que elabore los pliegos tipo, pero ahora será de común acuerdo con instancias políticas, en algunas de las cuales, la contratación estaba permeada por la corrupción”.



Por último indicó que 2020 será clave para definir la suerte que correrán las pymes de ingeniería. Dijo que se debe trabajar en una política de Estado que propenda por su fortalecimiento. “La no entrega de anticipos en los contratos de obra pública, el pago de los altos impuestos territoriales, la demora en el pago de las facturas, entre otros, deben abordarse desde el Estado”, concluyó.



EN EXPORTACIONES, ESPERAN EL REPUNTE



Tanto en materia de TIC como en comercio exterior, la perspectiva del año será recuperar el tiempo.



En comercio la apuesta es clara, “el mundo quiere hacer más negocios con Colombia, lo que estamos viendo con las exportaciones de varios sectores diferentes al petróleo y la minería, como el agro y los servicios TI, especialmente hacia mercados con TLC”, explicó Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.



Según Javier Díaz, presidente de Analdex, lo que se espera para el 2020, es la posibilidad de recuperar las ventas de productos agrícolas y de manufacturas. “La mayor dinámica de las importaciones sobre las exportaciones ha arrojado un déficit creciente de balanza comercial que deber empezar a disminuir en 2020”, dijo.



Así mismo, María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia apuntó a que la relación comercial con Estados Unidos se mantendrá estable y dependerá de los empresarios colombianos y una mayor competitividad, un mejor aprovechamiento del tratado de libre comercio vigente.



En el caso TIC, el norte está en la conectividad de las regiones, garantizando el 100% del país en 4G,la que sería la nueva ola de asignación de espectro y su uso, y además la llegada de 5G al país.





TRUMP Y EL BREXIT SEGUIRÁN MARCANDO LA AGENDA MUNDIALAl



igual que pasó en los últimos años, en el 2020 Donald Trump volverá a ser el gran protagonista.



Y esto no solo porque sus acciones seguirán teniendo un gran peso en el devenir de la economía mundial, que según el Fondo Monetario Internacional, crecería en su conjunto alrededor de 2,9%, lejos del 3,5% que el organismo había pronosticado al inicio del 2019.

Este menor dinamismo durante el año se vio explicado precisamente por las acciones del mandatario estadounidense, principalmente por la guerra comercial contra China.



No obstante, aunque la guerra comercial seguirá vigente, al menos de momento, los grandes aspectos que tendrán impacto serán la carrera electoral de Trump para la reeleción en noviembre del próximo año, así como el resultado que pueda salir del proceso de impeachment que se espera que se celebre incluso en enero.



Pero Trump cederá también parte del protagonismo al Brexit, pues el 31 de enero Reino Unido ejecutará su salida de la Unión Europea y, desde ese momento, iniciarán las negociaciones que definirán qué relación tendrán las dos partes del proceso.

Los expertos resaltan también la tensión mundial y los movimientos de los bancos centrales como los temas a seguir.