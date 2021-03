Alimentos básicos no serán gravados con IVA en la reforma tributaria

Sin importar qué decisión se tome en torno al impuesto al valor agregado (IVA) con miras a la próxima reforma fiscal, el presidente Iván Duque dijo haber impartido instrucciones claras a su equipo sobre la no inclusión de alimentos básicos como la carne, el pollo, los huevos y la leche.



Durante una reunión con periodistas en la sala de redacción de EL TIEMPO, realizada este lunes, el primer mandatario afirmó que el país no debería centrarse en una discusión en torno a una reforma tributaria, porque lo que a su juicio se requiere es una reforma social, solidaria y sostenible.



Y recordó que esta es necesaria para cubrir los gastos y el endeudamiento generados para atender la pandemia, que incluyeron al sector salud y la generación y consolidación de programas sociales.



Vale decir que solo a través de Ingreso Solidario, un subsidio creado para mitigar los impactos económicos del covid-19, se entregaron el año pasado alrededor de 4,3 billones de pesos en giros mensuales de 160.000 pesos a por lo menos tres millones de hogares en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema.



A través del Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef) se han girado, hasta este mes, alrededor de 5 billones de pesos a unas 130.000 empresas (entre personas jurídicas y naturales), la mayoría pequeñas.



Dichos subsidios a la nómina han permitido proteger cerca de 3,9 millones de empleos, en plena pandemia.



Dado que la emergencia aún no se supera, el Gobierno busca ampliar programas de apoyo como estos y asegurar su sostenibilidad.



El Presidente también fue enfático en señalar que su gobierno no obtiene ningún beneficio con los nuevos recursos que se recauden mediante esta reforma, ya que su mandato culminará en agosto del 2022.



Al respecto, Horacio Ayala, exdirector de la Dian, explicó que los cambios que se introduzcan al impuesto sobre la renta se causarían a partir del año siguiente a la expedición de la ley (2022), pero entrarían al fisco a partir del 2023.



En cuanto al IVA, y dado que es un impuesto instantáneo, los cambios regirían prácticamente a partir del mes siguiente a la sanción de la ley; lo mismo ocurre con el impuesto al consumo y otros similares, que no son impuestos de periodo, como el de renta.



Finalmente, el Presidente insistió en que es responsable con el país sacar la reforma adelante ahora, para que al próximo gobierno no le ocurra lo que le pasó a él, que de entrada tuvo que presentar una.



Comisión rendirá informe

Aunque aún no se conoce el texto del proyecto de reforma, una cosa es clara: en línea con las recomendaciones que entregó la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios –y que serán dadas a conocer mañana por el Ministerio de Hacienda–, la disminución de las exenciones del IVA será uno de sus puntos claves.



En múltiples oportunidades, la Dian y el Ministerio de Hacienda han señalado que los beneficios tributarios en Colombia son de tal tamaño que acumulan, cada año, 8,7 puntos del producto interno bruto (PIB), es decir, 92,4 billones de pesos. El 81,1 por ciento de ese total (unos 74,9 billones de pesos) está dado por exclusiones, exenciones y tarifas diferenciales en materia de IVA.



En los últimos días, expertos internacionales que acompañaron el trabajo de esta comisión constituida en agosto del 2020, como Brian Arnold, asesor principal de la Canadian Tax Foundation, y Kent Smetters, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Pensilvania, han dado luces sobre las conclusiones entregadas al Gobierno.



Arnold, por ejemplo, señaló que el Estatuto Tributario colombiano, al que calificó de “injusto e increíblemente complejo”, requiere reformarse con urgencia.



Y si bien señaló que el país debe definir por dónde empezar a hacerlo, considera que debería ponerse el foco “en los tres impuestos principales: el IVA, el impuesto sobre la renta de sociedades y renta de las personas”.



Smetters, por otro lado, indicó que la comisión recomendó reducir las rentas exentas de impuestos para personas naturales, centralizar los tributos que las empresas les pagan a los municipios y disminuir el número de productos que no están gravados con IVA.



Todo lleva a pensar que una vez se conozca este informe, el Gobierno podría presentar, la semana próxima, el proyecto de reforma.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS / EL TIEMPO