‘En las subastas de energía deben participar todas las tecnologías’

El 83% de la energía asignada en las subastas de Cargo por Confiabilidad y contratos de largo plazo del 2019 “quedaron en manos de empresas que hacen parte de nuestro gremio”.



La afirmación es de Natalia Gutiérrez, la nueva presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), quien en diálogo con Portafolio afirmó que los mecanismos de contratación a largo plazo son bienvenidos bajo principios de libre competencia y participación voluntaria entre agentes y tecnologías.

Y subrayó en el tema de la venta de la operación de Electricaribe, que es prioritario lograr una solución estructural que permita mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica en la Costa Atlántica y fortalecer su sostenibilidad.



La crisis de Hidroituango generó una estrechez de energía firme , ¿Se puede garantizar el suministro en los próximos tres años?



Para dar mayor garantía, uno podría hacer una revisión del esquema de confiabilidad, luego de 14 años de vigencia, y demostrar un balance completamente positivo; representado en beneficios económicos, sociales y ambientales para el país. Este mecanismo representó un punto de inflexión para el sistema y el mercado, y ha soportado desde su vigencia la expansión del sistema energético, brindando inversión, aportes socioambientales y competitividad para el país.



En este sentido, mirando la historia del sector y nuestra perspectiva de desarrollo, es esencial para el país que sigamos contando con un mecanismo de suficiencia energética que proporcione los incentivos adecuados y suficientes para que los generadores entreguen la energía que demanda el país.



El Gobierno programaría una nueva subasta de contratos de largo plazo, ¿el gremio

estaría de acuerdo con el nuevo proceso?



Estamos jugados con las fuentes renovables no convencionales. Los mecanismos de contratación a largo plazo son bienvenidos bajo principios de libre competencia y participación voluntaria entre agentes y tecnologías. Para pensar en una nueva subasta debemos recoger los aspectos positivos de la que se realizó en octubre pasado, tales como el tipo de contrato, los bloques de contratación, la nominación en pesos colombianos, y reflexionar sobre aspectos como la apertura a todos los tipos de tecnologías y participación de plantas existentes.



En el proyecto de la regasificadora en el Pacífico, ¿las plantas térmicas del interior están dispuestas a pagar por esta infraestructura?



Las plantas térmicas actualmente se abastecen de combustibles líquidos y de gas natural (nacional e importado) y representan cerca de 10.800 gigavatios hora año (Gw/h año) de energía en firme, un 15% de la demanda en un periodo de escasez, y realizan un aporte muy importante a la confiabilidad del país.



En diferentes reuniones con el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y la Unidad de planeación Minero Energética (Upme) estas plantas han informado sobre la necesidad de ajustar algunos aspectos regulatorios para que puedan contribuir a darle cierre financiero a la Planta de Regasificación de Buenaventura y seguir contribuyendo a la confiabilidad en la atención de la demanda.



En la venta de Electricaribe ¿qué medidas deben adoptarse para promover la competencia entre agentes en beneficio de los usuarios?



Es prioritario lograr una solución estructural que permita mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica en la costa Atlántica y fortalecer su sostenibilidad. Una vez se adjudiquen los mercados, si esto desemboca en un incremento de la concentración del mercado, estamos convencidos de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ejercerá sus funciones de Inspección, Vigilancia y Control y la Creg regulará para asegurar una formación eficiente de precios y mecanismos que promuevan la competencia en el mercado de energía.



Los precios de energía en bolsa han crecido más de un 300%, ¿cuál es el mensaje del gremio con relación a la situación energética actual?



Desde hace varias semanas el país afronta una situación de déficit de lluvias respecto al promedio histórico, esto ha llevado a una reducción en el nivel de los embalses y a que los generadores térmicos entren a suplir parte de la demanda, lo que en condiciones normales se realiza con hidroelectricidad. Lo importante es que el país puede estar tranquilo de contar con la totalidad del abastecimiento.



Hasta diciembre de 2019 la efectividad del “cubrimiento” proporcionado por los contratos a largo plazo frente a la volatilidad de los precios de bolsa, se puede observar de manera clara al revisar la variación del Costo Unitario de Energía (CU), que para el periodo 2019 fue de tan solo el 3,64% frente al periodo 2018; un valor de variación, inferior a la inflación y a la correspondiente variación de los precios de referencia incluidos dentro de la categoría “electricidad, gas y otros combustibles” que fue de 5,53%.



Si los aportes hídricos son tan bajos, ¿por qué los precios no suben más para mayor generación térmica?



Históricamente los aportes hídricos del Sistema Interconectado Nacional (SIN)en el territorio nacional son menores en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, retornando las lluvias en el mes de abril, esto implica que los agentes en sus ofertas no solo deben considerar las menores entregas hoy, sino a futuro, de tal manera que se pueda utilizar de la mejor manera el recurso energético, minimizando los vertimientos de agua (energía) en el momento que retornen las lluvias pero garantizando siempre la confiabilidad.



Precisamente, garantizar la confiabilidad es uno de los fundamentales de las empresas de generación de energía eléctrica, y a medida que la información disponible de los pronósticos climáticos especializados se actualice el mercado reaccionará a través de mayores o menores ofertas que permitan la mayor o menor generación de las plantas termoeléctricas.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio