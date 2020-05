En manufactura, el 16% de las áreas avaladas están activas

Por medio del decreto 593 del 24 de abril de 2020, el Gobierno Nacional permitió el derecho de circulación de las personas en 41 actividades económicas. Al aumentar el número de trabajos, las empresas de manufactura y construcción iniciaron el camino para volver a operar después del 27 de abril.



(Medianas y pequeñas empresas celebran subsidios a la nómina).

Pero como parte del plan de reactivación económica, las mismas deben registrarse ante las alcaldías con planes y propuestas para movilizar a sus empleados y contratistas, junto con protocolos de bioseguridad exigidos.



Según cifras del Dane a 2019, por ramas de actividad, la industria manufacturera es la cuarta que mayor empleo genera en el país, y construcción es la octava. Del total de 22, 3 millones de ocupados durante el año pasado, el 18% fue aportado entre ambos.



En la industria manufacturera se empleó a 2,5 millones de personas y su aporte al producto interno bruto (PIB) es de 14%.



De acuerdo con el Ministro, de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, el total de las empresa que se estiman regresarían sería de 96.096. De ese número, 73.684 están en 13 áreas metropolitanas y otras ciudades, lo que equivale al 77% del total, y en ese grupo 21.292, es decir el (23% del total) han solicitado la autorización, pero las que han sido aprobadas hasta el momento son 11.859, lo que representa al 16,09% del total.



“Nosotros abrimos la puerta, pero son los alcaldes los que tienen la llave de la gradualidad del regreso, cada uno de ellos sabe y tiene la realidad como contexto, los datos de infectados de coronavirus, conocen su respectivos territorios, la capacidad que tiene sus sistema de transporte masivo y saben si el mismo ha superado o no el 35% en su uso”, explicó Restrepo.



El ministro también enfatizó que este es un proceso que acaba de iniciar en el país.



“Colombia en buena media también está aprendiendo ante el mismo virus, por que la llegada y el reinicio son cosas nuevas, incluso sobre lo que históricamente se ha tenido y es muy importante que cada uno de los actores sea capaz de validar los protocolos de bioseguridad, para garantizar lo que ha sido nuestro propósito central que es cuidar de la vida los colombianos”, agregó.



En cuanto a la radiografía del proceso, Restrepo señaló que hay varias modalidades para aprobación de los mandatarios locales, “unos tienen el procedimiento de evaluación de casos particulares y luego una evaluación expose, otros primero miran el protocolo y luego lo verifican in situ y expose, otros hacen verificaciones antes y en su totalidad para poder autorizar, pero cada uno responde a las necesidades que tiene cada sitio”.



“A la fecha, cerca de un 30% de las empresas que pudiesen ingresar, han solicitado la autorización, aproximadamente la mitad de ellas son las que han logrado el proceso de validación, esto sería más o menos un 15% del total nacional, allí se reúnen micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, lo que significa que vamos en un proceso gradual, pero debemos ser muy cautelosos para no generar un mayor nivel de infección”, indicó.



En la radiografía del ministerio de Comercio se estipula que hay ciudades que avanzan en la totalidad de la solicitudes hechas por las empresas y otras en las que ninguna de las que se presentó pasó la prueba.



En el caso de Cali y su área metropolitana, de las 6.986 empresas estimadas, 3.245 solicitaron autorización y en su totalidad fueron aprobadas, lo mismo sucedió en Cúcuta y en Barranquilla en donde 596 empresas fueron aprobadas de las 4.745 consideradas y 617 de las 4.116, respectivamente.



Para el caso de Bogotá, 708 empresas cuentan con la aprobación de las 3.703 que lo han solicitado y se preveían 29.218.



En Medellín y su área metropolitana, es donde más empresas hay aprobadas con 5.523, de las 6.664 que solicitaron la aprobación y se estimaban 10.896.



Pero en el caso de las ciudades en las que ninguna ha sido aprobada están Santa Marta, donde 86 empresas hicieron la solicitud, de un universo de 662.



También está Ibagué, donde se presentaron 550 de las 1.663 estimadas.



En el caso de Cartagena, solo 2 de las 705 empresas que buscan la autorización la obtuvieron y se tenían estimadas 1.409, o en Tunja solo 1 de las 197 obtuvo el visto bueno y se estimaban 368 en total.



“Nosotros habíamos señalado que el total de empleos que iban a entrar en esta primera etapa en manufactura era aproximadamente, 1’200.000 personas, sin embargo, ese grupo no puede incluir a los que hacen teletrabajo, ni a los que no tiene la cadena de comercialización completa o demanda, pero solo unas 120.000 personas han realmente retornado o están en proceso”, dijo el ministro.



De vista al futuro, Restrepo apuntó que se espera que las cifras vayan creciendo, “en el caso de la Industria vendrían 225.000 empleados, el grueso está en comercio con 1’015.000 y en servicios son 63.000 personas”, puntualizó.



EL 35% YA RETORNÓ A LABORES



De acuerdo con una encuesta realizada por la Confederación de Cámaras de Comercio, Confecámaras, se encontró que cerca del 80 % de las empresas de los sectores de construcción y manufactura ya entraron o están próximas a reiniciar operaciones.



El estudio apunta que el 43% de los encuestados están terminando de ajustar los protocolos de bioseguridad, mientras que un 35 % ya entró en operaciones.



De estas, la mano de obra con la que operarán se estima en el 95,3 % de la planta de personal.



El análisis que fue hecho a 3.061 empresarios del país, se hizo en 217 municipios y en 29 departamentos.



Según Julián Domínguez, presidente del gremio, el país está tomando medidas juiciosas para reactivarse.