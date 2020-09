En medio de la pandemia las empresas ven nuevos negocios

El aislamiento al que se vio sometida la sociedad por cuenta del coronavirus también fue el campo en el que algunas empresas construyeron nuevos negocios, especialmente en sector servicios.



Por la coyuntura, hubo una reinvención no solo de las compañías que tradicionalmente se dedican a prestar estas actividades, sino también de emprendimientos asociados e incluso de grandes compañías de otros sectores que han visto una oportunidad en temas como el de la limpieza.



“Empezamos a prestar el servicio de desinfección en hogares, en oficinas y empresas y esto nos ha dado un muy buen resultado. Además porque es una forma de ayudar y orientar a los clientes sobre cómo manejar esta situación”, resalta Camilo Giraldo, presidente de la Junta Directiva de Casa Limpia.



Agrega, además, que esta nueva línea fue fundamental porque “cuando empezó la pandemia nos quedamos prácticamente en cero en Casa Limpia Hogares porque la gente no quería que nadie fuera. Ahora hay varias solicitudes, sobre todo de desinfección, ya que tenemos unas furgonetas especializadas”.



Y es que esta empresa, que es líder en el sector de aseo, tuvo una caída en 2.000 de los 16.500 empleos con que empezó antes de la pandemia. No obstante, Giraldo dice que ya se reactivó hasta un 60% de las líneas de negocio como el de las domésticas, que están siendo solicitadas nuevamente por los hogares.



Además, Casa Limpia contempla incursionar en el 2021 en el campo de las niñeras y los servicios de acompañamiento para adultos mayores.



Del lado de los emprendimientos, en el año 2016 se inició un proyecto conocido como LIMSA Colombia, enfocado principalmente en el facilitamiento de los servicios de aseo para hogares y oficina. Por esta coyuntura, dice Johana Bonilla González, gerente general de la empresa, muchas compañías quebraron y cancelaron sus contratos.



Sin embargo, frente a la reactivación anota que “esta va a continuar con un buen desempeño porque el homeoffice ha hecho que el aseo sea necesario y a pesar de que muchas familias están en casa no tiene tiempo para labores del hogar y es ahí cuando entramos apoyarlos. Si seguimos así por lo menos cerraremos a un 65% de lo esperado para este año y no a un 35% como se esperaba”, dijo.



GRUPO BOLÍVAR COMPITE



Por su parte, el grupo financiero, constructor y asegurador Bolívar Davivienda lanzó hace pocos días un servicio para mejorar la vida en la casa, adecuar los espacios, mejorar el internet, pintar las paredes o hacer aseo profundo, entre otros, gracias a una plataforma llamada jelpit.com.



A través de ella las personas hoy pueden solicitar servicios de expertos para hacer de su hogar un mejor lugar y despreocuparse por las obligaciones prestacionales de dichos expertos.



La plataforma garantiza la confiabilidad de quienes prestan el servicio, verifica sus antecedentes, garantiza la calidad de los servicios que se solicitan y asegura todas las medidas de protección y bioseguridad, además de los pagos prestacionales.