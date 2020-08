En medio de pulso mundial, Colombia avanza en el 5G

Colombia está lista para un periodo de “despliegue y masificación tecnológica. En el caso del 5G, es el único país en América Latina que está incursionando en este sistema de tecnología”, aseguró la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Karen Abudinen.



Según la ministra, se han realizado más de 10 pruebas piloto sobre este tipo de redes, y hay cinco operadores con permisos temporales antes del lanzamiento comercial, previsto para antes de 2022. Además, anunció que el próximo año se realizará la subasta de espectro para 5G.

“Estamos trabajando en los nuevos modelos de valoración para las futuras asignaciones comerciales de 5G en la banda de 3.500 MHz, un proceso muy importante para la implementación de esta tecnología en el país”, dijo en el evento virtual Colombia 5G, organizado por Digital Policy Law.



UN SOLO PILOTO HUAWEI



Pero esta subasta no solo tiene relevancia por la implementación de la tecnología en el país, sino que supone el desembargo en el territorio nacional de una batalla mundial por el 5G, a causa del veto que Estados Unidos está haciendo a diversos países para que no usen los equipos de Huawei.



En este sentido, los operadores con permiso para probar servicios y aplicaciones 5G son ETB, Claro, Movistar y las empresas ITICS y Xiro Investment Group, mientras que las pruebas se realizan en Bogotá, Medellín, Cali, Barrancabermeja y Tolú, en una convocatoria activa desde abril en la que hay 76 manifestaciones de interés de diferentes compañías o instituciones.



Bajo este panorama, cabe decir que en Colombia, de los cinco autorizados, solo Movistar está realizando el piloto con Huawei.



“En mayo, hicimos un piloto 5G que apoya a la Secretaría de Salud de Bogotá en las labores de control del covid -19, a través de la instalación de una cámara que permite medir la temperatura corporal de hasta 15 personas al mismo tiempo”, recordó Abudinen.



Claro, por su parte hace las pruebas en la tecnología 5G en Medellín, Cali y Barrancabermeja, las cuales estarán enfocadas en Terminales Móviles de Personas por intermedio de Banda Ancha Mejorada (eMBB), Terminales Fijas de Hogares para Acceso Fijo Inalámbrico (FWA) y la red 5G Privada ubicada en Plaza Claro, todos estos con Nokia.

De hecho según el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero, con el proyecto Medellín Valle del Software, Claro apoyará la digitalización, iniciativa que tiene una inversión de 1 billón de pesos.



ETB, por su parte, hará validación del 5G en aplicaciones de ciudad inteligente y casos de uso para seguridad pública y movilidad al servicio del Distrito.



César Funes Garay , vicepresidente de Relaciones Públicas para América Latina de Huawei, señaló que 5G es una plataforma habilitadora para que las tecnologías de IA, IoT, nube y automatización.



“Uno de los casos de uso para 5G en América Latina será extender la banda ancha para reducir la brecha digital. El problema que surgió con la de pandemia en la región fue tener demasiados dispositivos conectados desde casa que no solo se pueden cubrir con fibra óptica, para ello 5G será esencial”, afirmó.



De acuerdo con Carlos Lugo, Comisionado Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), el país ya tiene las condiciones regulatorias para hacer el despliegue de 5G por las facilidades que ofrece la Ley 1978, para la modernización del sectorTIC y el PND, que “ha dado herramientas para que a través de los estímulos se haya pasado de 1 a 124 municipios acreditados como libre de barreras al despliegue de infraestructura”, dijo.



ATENCIÓN A LOS IMPUESTO



Pablo Márquez, consultor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde),explicó que el desarrollo de redes de 5G requiere una gran cantidad de inversiones, pero que ningún modelo de negocio aguanta cargas tributarias de niveles cercanos al 70 por ciento.



“El mercado deja de ser competitivo cuando los ingresos de empresas se ven atados por diferentes cargas tributarias, el volumen de transacciones que requiere el despliegue de esto no genera suficientes incentivos”, afirmó.



Además, para Márquez, si la competencia en el mercado es baja, la carga tributaria será alta y los incentivos para invertir, menores.



“Pero más importante que la carga tributaria es la regulación de la competencia en el mercado. Sin esta, no habrá inversión que valga. Es básicamente necesario que la SIC y CRC intervengan para que el despliegue de 5G sea efectivo”, apuntó.



Para Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil Colombia, el mercado de telecomunicaciones nacional no tiene una continuidad de inversión, el problema no es de competencia, sino de inyección de recursos para cerrar las brechas y hacer un despliegue de las tecnologías.



Mientras tanto, para Fabián Hernández, presidente de Movistar Colombia, el país debe también impulsar el tendido de fibra óptica, y más eliminando barreras regulatorias para el despliegue.



A su turno, Sergio González, presidente de ETB, explicó que se debe seguir invirtiendo para satisfacer las necesidades de conectividad de los usuarios, y en pandemia aún más.



UN DUELO GLOBAL



La pelea por el 5G se ha convertido en uno de los principales campos en la tensión entre Estados Unidos y China. Tanto, que en las últimas semanas el gobierno de Donald Trump ha emitido amenazas a países como Brasil y Alemania para que no usen los equipos de Huawei en sus redes de la tecnología, como ya lo hizo Reino Unido, país que vetó a la marca china.



EE. UU. afirma que Huawei tiene nexos con el ejército chino y que comparte datos con ellos, algo que la compañía ha rechazado en diversas ocasiones.