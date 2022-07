En nueve ciudades, 6,3 millones viven con inflación mayor a 10%

El aumento en los precios sigue presionando al alza las condiciones de vida de los ciudadanos, y aunque la inflación nacional está en 9,67%, según los datos del Departamento Nacional de Estadística (Dane) para junio, en nueve de las principales ciudades, y sus áreas metropolitanas, la cifra ya supera los dos dígitos, lo que implica que hay alrededor de 6,3 millones de colombianos viviendo con una inflación por encima del 10%.

(Lea: Advierten sobre posibles impactos en la cadena de suministro del café).



El caso más significativo es el de Cúcuta y su área metropolitana, cuya inflación ya alcanza el 13,65%. Mario Zambrano, coordinador del programa Cúcuta Cómo Vamos, el cual hace seguimiento y evaluación de la calidad de vida en la capital de Norte de Santander, destaca que la ciudad no es ajena la incertidumbre global, como el costo de las importaciones, la caída de los precios del petróleo y la revaluación del dólar, pero que también tiene situaciones que afectan la dinámica de precio a nivel local.



“En el caso de Cúcuta, además de eso, el contexto de frontera ha tenido implicaciones. El fenómeno migratorio, vía migración pendular, o por el crecimiento demográfico en los municipios, han tenido una presión vía consumo”, asegura Zambrano, quien menciona que esta población se abastece especialmente de alimentos y medicamentos, y reitera que “los alimentos son uno de los componentes que más jalonan la inflación”, asegura.



Según Zambrano, otro punto tiene que ver con muchos de los giros o remesas que envían los familiares a muchas personas de Venezuela que cruzan a Cúcuta a cobrarlos y también consumen, o que algunos controles contra el contrabando han llevado a que haya menos productos, lo que hace que los precios sean más altos. “Como se restringen algunos de los bienes disminuye la oferta”, menciona.



Otra capital departamental que presenta una inflación alta, también en la zona oriental es Bucaramanga y su área metropolitana (Santander), con una inflación de 10,45%. Por otro lado, en Tunja (Boyacá) está en 10,79% y en Villavicencio (Meta) en 10,51%.



En el caso de esta última, desde la Cámara de Comercio de la ciudad, el coordinador del centro de investigaciones socioeconómicas, Salim Abdala Sabbagh, reconoce como el municipio de Villavicencio inició el año con una inflación de 8,94%, lo que implica un incremento de 1,57%.



Según Sabbagh, en la ciudad, la inflación se ha visto impulsada especialmente por las categorías de alimentos y bebidas no alcohólicas (24,36%); muebles, artículos para el hogar y la conservación del hogar (15,04%) y restaurantes y hoteles con un (14,77%).



“El comportamiento alcista de inflación que vive el país hoy ha provocado un desequilibrio en el poder adquisitivo de la mayor parte de la población villavicense al reflejarse directamente en los precios de los alimentos en el mercado y, demás bienes y servicios”, aseguró, y dijo que esto tiene que ver con el aumento en el precio de las materias primas e insumos agropecuarios, con inconvenientes en suministro internacional de transporte y logística, la depreciación del peso y factores climáticos, entre otros.



El Caribe



Esta región concentra la mayoría de las ciudades con una inflación por encima del 10%, como es el caso de Santa Marta, que ya está en 13,07%, Valledupar (11,8%), Riohacha(11,29%), Barranquilla (11,0%) y Montería (10,36%). En esta zona, el precio de los alimentos, y también de la energía, están detrás del alza de precios.



Fernando Herrera Araújo, director de Cesore, un centro de pensamiento e investigación ubicado en Valledupar señaló como la ciudad el año pasado estuvo entre las primeras en que más aumentaron los precios.



“Eso tiene que ver con que una parte muy importante de los alimentos que se consumen en Valledupar se traen de otras regiones pues la ciudad no tiene una política de incentivo a la producción de alimentos, inclusive con la variedad climática que tiene el departamento del Cesar, y eso podría ayudar a bajar la inflación”, aseguró.



En el caso de Barranquilla y Soledad, la situación tiene que ver en buena parte con el precio de los alimentos, como lo explica Oriana Álvarez, directora ejecutiva de Fundesarrollo.



“En ciudades como Barranquilla es rápidamente transmisible a otros sectores como el de restaurantes y hoteles, especialmente en la temporada de Semana Santa.



Adicionalmente a esto, hay un rubro en el gasto de los hogares que está impulsando el alza de los precios, los servicio publicos, en particular la electricidad”, dijo Álvarez, quien asegura que la mayor demanda de los hogares también ha contribuido con esta tendencia del alza en el nivel general de precios.



Por el lado de Montería, se destaca también que el alza está siendo jalonada principalmente por el precio de los alimentos, y de acuerdo con Jairo Burgos de la Espriella, presidente del consejo directivo de Atarraya, un centro de investigación regional, la carne de res es uno de los productos que más explican el alza.



(Además: Recesión o estanflación: el futuro económico para América Latina).



“De igual forma, el servicio de energía le sigue en su orden, en donde el Gobierno Nacional le ha dado viabilidad al incremento tarifario que ya los hogares cordobeses están padeciendo. Solo en esos dos rubros concentran el 54% de los gastos de un hogar promedio en Montería”, asegura.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE