En posible venta de ISA, XM pasaría a manos del Gobierno

La separación de XM, operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administrador del Mercado de Energía Mayorista (MEM) de su casa matriz Interconexión Eléctrica S. A. (ISA), dejó de ser una propuesta para convertirse prácticamente en una realidad.



El proyecto, que inicialmente hizo parte de la agenda del Departamento Nacional de Planeación (DNP), y que ahora está en manos del Ministerio de Hacienda, tiene la intención de llevar adelante este divorcio dentro de la posible venta de ISA por parte del Gobierno.

Es así que, para adelantar este proceso, la cartera de finanzas del Ejecutivo contrató a la firma legal de consultoría externa Posse Herrera & Ruiz S.A. con el fin de recibir asesoría y definir una posible enajenación de la participación de la Nación en la mayor transportadora de energía del país, ISA.



La designación de la citada organización de abogados recibió de inmediato el beneplácito del mercado gracias a su amplia experiencia en la materia a tal punto que ha sido destacada en lugares de privilegio del reconocido ranking Chambers & Partners.



El contrato de 35 páginas y al cual tuvo acceso Portafolio, tiene como objeto asesorar “legalmente al Ministerio de Hacienda en el diseño, elaboración e implementación del programa de enajenación accionaria de la participación accionaria de la Nación en ISA”.

Además, como consta en el documento, la firma Posse Herrera & Ruiz le cobró al Estado colombiano por sus servicios el valor de $5.202 millones, y finaliza el próximo 31 de diciembre.



DESARROLLO DEL PROCESO

​

Según el contenido del contrato, la firma legal buscará trazar la viabilidad para desarrollar la pretendida enajenación en dos etapas, primero, con foco en el sector solidario, y segundo en el mercado de valores.



Sin embargo, llama la atención en el contenido de convenio que el Gobierno quiere mantener su participación en XM.



De entrada (página 5 del contrato) subraya que “en el proceso de diseño del programa de enajenación, asesorar legalmente a el Ministerio en el análisis, diseño e implementación de los mecanismos relativos a ala eventual necesidad de realizar un proceso de, desinversión de ISA en su participación de XM, para que la Nación conserve su participación en XM, o para que varios participantes del sector eléctrico puedan acceder a la propiedad de la empresa”.



A renglón seguido, precisa el documento que este proceso de divorcio deberá realizarse en conjunto con la banca de inversión e incluirá “de ser procedente, el asesoramiento (legal) en la redacción, elaboración y suscripción de los contratos y documentos necesarios para perfeccionar la misma..., así como la de la definición de mecanismos y/o alternativas que permitan a los accionistas actuales de XM enajenar su participación en la compañía”.



En su momento, técnicos del DNP le explicaron a Portafolio, que esta separación está amparada en estudios sobre la configuración del esquema de gobierno corporativo en el sector eléctrico. Así, los funcionarios de Planeación llegaron a la conclusión de que XM debe estar por fuera de ISA.



Subrayaron además, que XM no pude ser una organización adscrita, pero dejaron en claro que el operador del SIN y administrador del MEM, mantendría la misma relevancia, el perfil técnico y la remuneración de los empleados y colaboradores que laboran en la organización.



DIVORCIO QUE GENERA POLÉMICA



La intención de independizar a XM de ISA, no solo sigue levantando polémica entre las partes, sino que de pasó está generando una gran expectativa en el sector eléctrico nacional.



Voceros de ISA explicaron que en el país, quienes compran y venden energía en el mercado eléctrico son los generadores y los comercializadores, “luego el transporte no participa activamente en este mercado y es remunerado a partir de un ingreso fijo mensual determinado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que no depende de las decisiones que tome XM en su condición de operador del mercado, lo que quiere decir que no existe ninguna posibilidad de que ISA se vea beneficiada por sus decisiones”.



Por su parte, los de XM indicaron que con el objetivo de ahondar en las garantías de independencia y transparencia, y en el cumplimiento de las funciones, desde su constitución, se diseñó un esquema de gobierno corporativo el cual estableció que su Junta Directiva estaría conformada por cinco miembros (en su mayoría independientes).



Reiteraron que otra garantía de independencia e idoneidad de la Junta, es la solvencia moral y profesional que por estatutos se exige para poder ser miembro de la misma. “Como independiente, deben acreditar el no tener vinculación alguna, ni directa, ni indirecta con ISA, ni las empresas que conforman el grupo, entre otros requisitos similares a los que existen en la ley del mercado de valores”, subrayaron.



Para los técnicos del DNP y del Ministerio de Hacienda, la compañía XM apareció como operador en un momento en el que había un monopolio para la transmisión del servicio, pero coincidieron en aclara que hoy este no existe, ya que la empresa ISA posee el 47,9% del Sistema de Transmisión Nacional, pero no es el único operador.



“Existen otras empresas en el negocio eléctrico”, precisaron las fuentes del Estado.



PROCESO DE VENTA EN ESTUDIO

​

El gobierno ha iniciado el proceso en el que vendería en parte o toda su participación (hasta el 51%) en ISA, la cuarta compañía mas grande en el índice de acciones Colcap de Colombia.



Gracias al alza progresiva que ha tenido la acción de ISA en el mercado bursátil, si hoy el Ejecutivo la vendiera le entrarían a las arcas de la Nación cerca de $10,2 billones, debido a la valorización de los títulos, que hoy en día completa un alza de 19,69%, con un precio por acción de $18.600, cuando hace un mes este era de $15.540.



El Ministerio está estudiando el monto “óptimo” de acciones para la venta y el mecanismo adecuado bajo el cual tendrá lugar.



alfsua@eltiempo.com