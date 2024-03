En US$17.000 millones se busca subir el techo de deuda

Durante su intervención en el debate de control político por la situación económica y fiscal del país y el manejo que se le está dando al Presupuesto General de la Nación, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que el Gobierno presentará al Congreso un proyecto de ley para subir el cupo de endeudamiento del país.



Esto se dio, entre otras cosas, en respuesta a los cuestionamientos por lo apretada que está la caja de la Nación y el poco margen de maniobra que se prevé para este 2024, teniendo en cuenta que el cumplimiento de la regla fiscal está en juego, según los expertos.



El ministro Bonilla explicó que esta necesidad deriva de situaciones como las que se están viviendo en este momento con la deuda que se adquirió con el Fondo Monetario Internacional durante la pandemia, la cual si bien se está pagando cumplidamente, le está quitando margen de maniobra al Estado actualmente.



“Nos preocupa el nivel de deuda, sí, y tengo que decir que pagamos ya la primera de ocho cuotas con el Fondo Monetario Internacional, pagamos la cifra de 622,2 millones de dólares. Es la primera de ocho cuotas, de un crédito que recibió el Gobierno en época pandemia, de 5.400 millones de dólares, pero que tiene ventajas y desventajas”, dijo este funcionario.



Al explicar lo bueno y lo malo, comenzó diciendo que “la ventaja, ese crédito es barato y por tal razón no puede pensar uno en hacer un rollover (renegociación de plazos) con ese crédito, no tiene ningún sentido”.



“Tiene una desventaja, ese crédito no califica en el cupo de endeudamiento que tiene aprobado el Gobierno y eso es importante que lo sepa representante, no califica en el cupo de endeudamiento. Es decir, yo pago el crédito, pero no amplía el cupo”, agregó.

Deuda

Esto, según el Ministro de Hacienda ha dejado al país en un escenario en el que no se puede “hacer rollover con lo demás porque no tengo el espacio” y genera la necesidad de que el país busque alternativas para financiarse en tiempos en los que la desaceleración apremia y es necesario reactivar la economía.



“Entonces efectivamente, sí, vamos a radicar una ley de ampliación del cupo porque no tengo, pagando esto, lo tenemos que pagar, pero tengo que abrir espacio para cupo. Esto nos pone en un nivel alto de endeudamiento, pero cuando lo pago está por fuera del cupo, es un punto de discusión que vamos a tener”, dijo el ministro Bonilla.



Al ser consultado por los medios de comunicación, este funcionario dejó claro que aún no se tiene una fecha establecida para su presentación, pero que es una iniciativa en la que se viene trabajando con todo su equipo de expertos en el Ministerio y pronto presentarán.



“El gobierno colombiano tiene un cupo de endeudamiento que limita todos los movimientos que hace de deuda interna y en el momento en que se adquirió el crédito con el Fondo Monetario Internacional quedó por fuera del cupo. Ahora nos toca pagarlo, ya pagamos la primera cuota, pero cuando se paga no amplía el cupo, o sea, no nos deja espacio para mirar otras opciones”, sostuvo.



Respecto a los detalles de la solicitud que se presentaría al legislativo para su aprobación, indicó que se está pensando que sea de $17.000 millones de dólares, es decir, más de $67 billones, lo que equivaldría a más de tres reformas tributarias del 2022.



DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodistas Portafolio