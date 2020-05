Nuevas medidas para Bogotá a partir de este lunes

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dio a conocer este domingo nuevas medidas para la ciudad ante la extensión de la cuarentena, que irá hasta el próximo 25 de mayo.



Estas nuevas disposiciones hacen parte del decreto 126 del 10 de mayo de 2020 en el que se establecen las nuevas reglas de juego que regirán a partir de este lunes 11 de mayo.

Además del desmonte del pico y género, anunciado el pasado viernes, la alcaldesa también dio a conocer horarios de movilidad para adultos, jóvenes y niños que no están exentos de la cuarentena.



Desde este lunes podrán salir los niños mayores de 6 años, acompañados de un adulto, en dos horarios: entre las 8 y las 11 de la mañana o entre las 2 y las 5 de la tarde, por espacio de una hora.



También podrán salir a hacer deporte las personas mayores de 18 años, en el horario de 6 a 11 de la mañana, también por una hora, como venía sucediendo desde el 27 de abril.



Además las personas que salgan a la calle deberán sí o sí usar tapabocas, de lo contrario, serán multadas.



La Alcaldía también dispuso de una serie de horarios por sectores económicos que se reactivan a partir de este lunes para evitar conglomeraciones en el sistema de transporte y la ciudad.



Según lo establecido, el sector de la construcción solo podrá operar entre las 10 a.m. y las 7 p.m.



Por su parte, el sector de comercio podrá funcionar entre las 12 del día hasta la medianoche.



Finalmente el sector de la manufactura operará entre las 10 de la mañana y las 5 de la mañana, para lo cual las empresas pueden disponer de varios turnos, incluso nocturnos, ya que esta es una actividad muy flexible.



En ningún caso se pueden establecer horarios de ingreso entre 6 y 9 de la mañana, pues son horarios que ya están copados por la Policía, los médicos, personal del Distrito, etc.



La Alcaldía también decretó que se mantiene suspendido el pico y placa en la capital, pero impuso un límite de velocidad de 50 kilómetros por hora, debido a que ha subido el número de accidentes.



Respecto a la movilidad, la Alcaldía dispuso de 80 kilómetros más de cicloruta a los más de 500 kilómetros que ya estaban disponibles para que las personas de los sectores que se reactivan vayan a su trabajo y no excedan la capacidad del 35% de TransMilenio.