Sube confianza de los empresarios, pero se modera la de consumidores

La confianza de los consumidores colombianos se moderó en noviembre de 2021. Así lo indica la más reciente Encuesta de Pulso Social, elaborada por el Dane que muestra que para el mes pasado, la cifra de confianza de los consumidores se ubicó en 37,6%, lo que representa un descenso de 0,9 puntos frente al registrado en

octubre de ese mismo año.

(El 77,2% de los ciudadanos no puede ahorrar de su salario).

La Encuesta de Pulso Social mide la percepción de los colombianos en varios frentes, tanto económicos, como sociales y de salud, partiendo de la crisis que generó el covid en el país.

Así las cosas, la encuesta reveló que el 41,7% de las personas jefes de hogar y sus cónyuges en las 23 ciudades y áreas metropolitanas afirmó en noviembre de 2021 que la situación económica de su hogar era peor en comparación con la vivida 12 meses atrás, y para el 39,5% era igual.

(El 35,6% de hogares cree que su situación económica mejorará en un año).

A su vez, para el 39,3% la situación económica del hogar será igual dentro de 12 meses, mientras que para el 32,5% será mejor.

'NO HAY PARA EL AHORRO'

Frente a la situación económica actual de los hogares, la encuesta evidencia que en noviembre de 2021, el 65,8% de los y las jefes de hogar no tienen en este momento mayores posibilidades con que comprar ropa, zapatos, alimentos, etc., y el 76,6% no tiene actualmente para ahorrar alguna parte de sus ingresos.

SALUD

En materia de salud, de acuerdo con la Encuesta Pulso Social, en noviembre de 2021 el 79,3% de los jefes de hogar no se han contagiado de coronavirus, y el 20,4% estuvo contagiado y se recuperó.

Por su parte, durante los últimos siete días previos a la encuesta y como consecuencia de haber estado contagiado de coronavirus, el 20,4% manifestó haber sentido fatiga o sensación de cansancio permanente.

Así mismo, el 31,2% de los jefes de hogar en las 23 ciudades y áreas metropolitanas afirmó en noviembre de 2021, estar un poco preocupado de contagiarse o volverse a contagiar de coronavirus, mientras que el 22,13% dijo estar muy preocupado. El 6,1% estaban interesados/as en aplicarse la vacuna en contra del coronavirus.

(El 53% de los colombianos no quiere seguir en trabajo remoto).

En noviembre de 2021, y durante los siete días previos a la encuesta, el 32,8% de las personas sostuvo que sintió preocupación; el 21,4%, cansancio; el 16,29%, dolores de cabeza o estomacales y el 15,31% dificultades para dormir.

REPUNTA LA CONFIANZA EMPRESARIAL

Durante la presentación de este miércoles 23 de diciembre, el Dane también mostró los resultados de la encuesta empresarial, que contrario a la de los consumidores, muestra un repunte en la confianza de los empresarios.

Indicador de Confianza Empresarial del Dane aumentó puntos 1,2 puntos en noviembre de 2021 a 64.09 puntos.

En octubre de 2021 alcanzó 63,7 puntos. En el noveno mes de este año, el índice se había ubicado en 63,1 puntos, según informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Dane.

PORTAFOLIO