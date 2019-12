En vivo: Aprobada más de media reforma tributaria en Cámara

A esta hora se debate en la Cámara de Representantes el proyecto de reforma tributaria para después iniciar la votación, cuya ponencia fue aprobada positivamente en la noche del lunes.



Un extenso debate antecedió el resultado en la Cámara baja, donde se escucharon las posiciones en contra de la propuesta y se votó negativamente las que pedían hundimiento.



HECHOS DESTACADOS

8:45 p.m.



Aprobados los artículos 83 y 85 de la Reforma Tributaria, tal como vienen en la ponencia.

Levantan la sesión y continuará mañana miércoles a las 10 a.m.



6:20 p.m.

Aprobados los siguientes artículos de la Reforma Tributaria, que tienen propósiciones avaladas por el gobierno.



Artículos 1, 10,19,21,24,39,75 y 76.



4:08 p.m.

Aprobado, con 95 votos a favor y 46 en contra, el artículo 19 de la reforma tributaria, el cual estipula crear a partir del año 2020 una compensación a favor de la población más vulnerable para generar mayor equidad en el sistema del impuesto sobre las ventas.



2:00 p.m.

Con 77 votos a favor y 36 en contra se votaron otros 14 artículos.



1:44 p.m.

Con un total de 89 votos a favor y 40 en contra se votaron 5 artículos (93, 109, 126, 130, 138) avalados con una sola proposición.



- Artículo 93: Que el retiro de cesantías no genere 4x1000.

- Artículo 109: Posibilidad de hacer conciliación con la UGPP.

- Artículo 126: Exoneración de parafiscales de ESAL

- Artículo 130: Cambios en la UGPP para liquidar parafiscales de independientes.

- Artículo 138: Impoconsumo a cannabis. Estos recursos se destinen a provisión de bienes en zonas en las que se hacen sustitución de cultivos.



12:26 p.m.

Un total de 82 de los artículos del total de 152 de la reforma tributaria son aprobados en la Cámara de Representantes, con una votación de 84 votos a favor y 39 en contra. Minutos después por equivocación de trámite algunos congresistas pidieron reabrir la discusión de tres artículos.



11:00 a.m.

Comienza el debate en la Cámara baja del congreso de la República