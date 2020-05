Nuevos expertos para transformación digital: oportunidades y desafíos

Germán Ricardo Santos Granados, director de posgrados de la Escuela Colombiana de Ingeniería, Master of Science en Recursos Hidráulicos y Ph.D. en Engineering Science and Mechanics de Virginia Tech, asegura que el proceso evolutivo al que se ve abocada la educación superior en Colombia y la coyuntura que afronta el mundo se pueden aprovechar para continuar trabajando en pro de la excelencia.

A propósito del tema, la alma mater y el diario Portafolio realizarán el jueves 28 de mayo el foro virtual “Nuevos expertos para la transformación digital: oportunidades y desafíos”, en el que se analizará la relevancia de las maestrías en Informática y Ciencias Actuariales en la enseñanza de las habilidades necesarias para la transformación digital.



“El conocimiento científico de excelencia, del más alto nivel, creado y difundido colectivamente, que es la razón de ser de las universidades, también es la forma óptima de encontrar soluciones a los desafíos actuales, no sólo en esta emergencia sanitaria, sino en otros problemas estructurales como las desigualdades socioeconómicas, las brechas tecnológicas, la mejora de la calidad de vida, el medioambiente y la sostenibilidad”, opina el académico.



Para la Escuela, la situación actual demuestra la dificultad de hacer predicciones, pero también evidencia que la manera de afrontarlas es con el conocimiento que evoluciona a diario; por eso, es imprescindible actualizarlo. Así las cosas, nuevos programas deben responder a nuevas realidades, porque la sociedad moderna requiere que las personas se reentrenen constantemente y adquieran destrezas dentro de un modelo revitalizado y flexible.



“Nuestra nueva oferta es pertinente de cara a la situación actual; es variada y complementa muy bien la Escuela de Posgrados. Por ejemplo, especialización en Gestión Integrada de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Calidad y Medioambiente es particularmente interesante y vigente, pues aborda temas relacionados con dichas áreas desde el punto de vista de la ingeniería, al implementar los protocolos para garantizar la seguridad y salud en el sector laboral. Por su parte, la Maestría en Ciencias Actuariales estudia científicamente la cuantificación de todo tipo de riesgos, que es un tema de inmensa actualidad, y la Maestría en Informática integra la esencia de la vertiginosa transformación digital que estamos viviendo”, dice el directivo.



En 2019, la institución actualizó sus programas de posgrado, comenzó a implementar cambios en muchos de ellos y está a la espera de que otros sean autorizados por el Ministerio de Educación Nacional. También planea ofrecer posgrados como Ingeniería Especializada, Ciencia de Datos, Gerencia y Áreas Económico-Administrativas Gerenciales, que harán la oferta de la Escuela no sólo muy interesante, sino actualizada, pertinente y coherente.



“Indudablemente, la educación se está transformando y tomará los mejores aspectos, tanto de la formación confinada, remota, de emergencia y abrupta con la que respondimos, como de la presencial que muchos estudiantes y profesores extrañan y reclaman. No hay que olvidar que el desarrollo de la investigación va a verse beneficiado en alto grado por el incremento en la utilización masiva de herramientas digitales, que facilitarán la discusión científica y la divulgación de nuevos conocimientos”, concluye Germán Ricardo Santos Granados, Director de Posgrados de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.