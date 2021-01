Gobierno Nacional avala las cuarentenas localizadas en Bogotá

Tras la reunión de este lunes entre el Ministerio de Salud y la Alcaldía de Bogotá, se estableció que se mantendrán las cuarentenas en tres localidades de la capital del país (Suba, Usaquén y Engativá).



Sin embargo, la medida será analizada por las autoridades de salud para establecer su eficacia y en una próxima reunión, el próximo martes 12 de enero, con el comité asesor se estudiará si definitivamente se mantiene o no.

Así mismo, se determinaron como medidas adicionales la prohibición de bebidas embriagantes durante el puente festivo y se continuará con la medida de pico y cédula en la capital del país.



Aunque sí habrá cuarentena por localidades, el Gobierno Nacional manifestó sus reservas a la medida y pidió una evaluación rápida para su implementación.



"Ante la insistencia de la Alcaldía de Bogotá de implementar la medida, se ha aceptado, con la condición de que se evaluará el día martes", aseguró el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien dijo además, que “el Ministerio de Salud expresó algunas reservas sobre la eficacia de la medida, sin embargo, también consideró que no hay información suficiente con respecto a la medida ya tomada unilateralmente. Se evaluará en el próximo comité asesor".



La restricción al expendio y consumo de bebidas embriagantes en establecimientos comerciales de toda la ciudad empezará desde las 6 p.m. del viernes hasta el martes a las 5 a.m., es decir, durante todo el puente festivo. Sin embargo, no estarán restringidos los domicilios de licor.



Finalmente, se estableció que en caso de que Bogotá supere el 85% de ocupación de UCI, se programará reunión de emergencia para la toma de decisiones.