A los colombianos les preocupa más el desempleo que el coronavirus

De acuerdo con la última medición realizada por las firmas Guarumo y EcoAnalítica, los colombianos están más preocupados por el desempleo y la corrupción que por el coronavirus.



Según la encuesta, para el 34,6% de los colombianos el desempleo es lo que más le preocupa, seguido por la corrupción (27,6%) y en tercer lugar la Covid- 19 (13,6%).



La encuesta, realizada a 2.122 personas, y que mide la percepción país, también consultó sobre la imagen de los líderes colombianos, resultados en los que se destacan la caída del presidente Iván Duque y de la Alcaldesa Claudia López.



Según la medición, la imagen del presidente Iván Duque baja al 58.9%, frente a la medición del mes de abril donde estaba en 62.1%. Por su parte, la favorabilidad de la imagen de la alcaldesa Claudia López pasó de 78.1% en abril a 67.9%, debido a que los capitalinos se empiezan a desgastar por las medidas adoptadas y en muchos casos por los continuos enfrentamientos de la alcaldesa con otros líderes.



La imagen de la vicepresidenta Marta Lucia Ramírez registró una fuerte caída, pasando de 41.3% de favorabilidad a 27%, lo que representa una baja de más de 14 puntos.



Otra de las fuertes caídas en la imagen es la del alcalde de Barranquilla, quien pasa de un 70% de favorabilidad al 53.8%, otro de los mandatarios a quien la pandemia le ha pasado factura, ya que consideran que su manejo no ha sido el adecuado. El alcalde de Cali y el de Bucaramanga mantienen inamovible su imagen en los últimos meses.



Por su parte, el gran ganador en favorabilidad de la pandemia, es el alcalde de Medellín con una imagen que pasa del 65,3% al 80.9%.



Sergio Fajardo, es la única figuras nacional con una imagen positiva mayor al 50%, y esta medición se convierte en la primera oportunidad en la que el expresidente Juan Manuel Santos, supera en favorabilidad al expresidente Álvaro Uribe.



Aunque estamos a más de 1 año de iniciar la lucha por la presidencia de la república, se puede observar que los colombianos aún no tienen claridad sobre preferencias, y que los ex alcaldes Federico Gutiérrez y Alex Char, tendrán que hacer un esfuerzo muy grande, si desean lograr relevancia nacional.



FICHA TÉCNICA



Persona Jurídica que realizó la encuesta: Guarumo una marca de Smart Data & Automation S.A.S. y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S.A.S.

Persona Jurídica que la encomendó: Guarumo una marca de Smart Data & Automation S.A.S. y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S.A.S.

Fuente de Financiación: Guarumo una marca de Smart Data & Automation S.A.S. y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S.A.S.

Objetivo General: Preguntas sobre percepción de gestión del Presidente y alcaldes.

Universo de Estudio: Hombres y mujeres colombianos mayores de 18 años, residentes en Colombia, exceptuando a los denominados antiguos territorios nacionales y el archipiélago de San Andrés.

Diseño de la muestra: El diseño de la muestra es probabilístico.

TAMAÑO DE LA MUESTRA

Total personas encuestadas: 2.122

Técnica de Recolección: Encuesta telefónica

Número encuestadores: 38 encuestadores y 5 coordinadores.

Fecha de Recolección: Del 8 al 11 de julio de 2020.

Personajes por quienes se indagó: Remitirse al formulario de recolección.

MARGEN DE ERROR

Los márgenes de error tienen un 95% de confianza: el margen para percepción país 2,5% y ciudades 5%.

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

Las encuestas se realizaron en los siguientes municipios: Apartadó, Arauca, Armenia, Barranquilla, Bello, Bogotá D.C, Bucaramanga, Buga, Cali, Cartagena, Duitama, Florencia, Fusagasugá, Ibagué, Manizales, Medellín, Mocoa, Montería, Palmira, Pasto, Pereira, Riohacha, Rionegro, Rivera, Sahagún, Santander de Quilichao, Santa Marta, Sincelejo, Soacha, Soledad, Tunja, Tuluá, Valledupar, Villavicencio, Yopal.

Marcos muestrales: Municipios Censo de Población Nacional

Preguntas concretas: que se formularon Remitirse al formulario de recolección

Estadístico Gustavo Romero Cruz