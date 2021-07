Baja el número de personas en Colombia que no quiere vacunarse

Este lunes, el Dane entregó los resultados de la más reciente Encuesta de Pulso Social correspondiente al mes de junio.



Se trata de una radiografía sobre cómo sienten los hogares colombianos el impacto de la pandemia de la Covid- 19.



(Situación económica preocupa a siete de cada diez hogares).

La encuesta, que se realiza desde el año pasado, mide las percepciones del efecto en varios ámbitos de la vida cotidiana.



Para junio, según el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, se registra una mejora significativa en la percepción de la ciudadanía respecto a mayo, pues durante el quinto mes del año había un pesimismo generalizado por el efecto del paro nacional.



CONFIANZA DEL CONSUMIDOR



De acuerdo con los indicadores, la confianza del consumidor se ubicó en junio en 31,7%, mientras que en mayo la variación fue de 27,6%.



(El pulso de los hogares).



Este indicador se ubica en un nivel muy similar al que se registraba a comienzo de año, antes del inicio del paro.



Por su parte, el porcentaje de los hogares que manifestó que la situación económica es peor frente a hace 12 meses fue de 60,2% en junio, que aunque sigue siendo una cifra alta, tuvo una caída significativa frente a mayo, cuando fue de 67,2%, es decir, la percepción de pesimismo cayó 7 puntos porcentuales de mes a mes.



En cuanto al nivel de optimismo frente al futuro de la situación económica en los próximos 12 meses, este indicador subió a 30% en el sexto del año. En mayo, la cifra se ubicaba en 21,9%.



INTENCIÓN DE VACUNARSE



La encuesta también indaga sobre la percepción de los colombianos en materia de la vacunación contra el coronavirus.



(Solo el 55,8% de los colombianos se vacunaría contra el coronavirus).



Frente al tema de qué intención tienen los colombianos de vacunarse contra la covid-19, el 47,6% aseguró que sí se vacunará, frente a un 11,6% que dice que no lo hará, mientras que el 21,4% ya se aplicó una dosis y el 18,9 ya tiene el esquema completo de vacunación.



Entre el 11,6% que dijo que no se vacunará, la principal razón es porque creen que es insegura (64,4%), seguido por la percepción de que no creen que la vacuna sea suficiente.



En mayo, el 62% de la población dijo que sí tenía la intención de vacunarse frente a un 17,4% que aseguró que no lo haría y 20,1% que manifestó que ya lo había hecho.



Sin embargo, cabe señalar, que para la última encuesta, referente a junio, aumentó significativamente el indicador de los ya vacunados. Además se agregó la variación de los ya vacunados por segunda dosis, lo que significa una mejoría significativa en la percepción de vacunación, ya que sumados estos indicadores alcanza el 87,9 que tiene la intención de vacunarse o ya se vacunó.



COVID



Por su parte, de acuerdo con la Encuesta Pulso Social, en junio de 2021 el 83,8% de los jefes de hogar manifestó que no se ha contagiado de coronavirus, y el 15% estuvo contagiado y se recuperó.



La sensación de fatiga o cansancio permanente es la consecuencia más frecuente tras la recuperación de la enfermedad entre quienes dijeron haber estado contagiados.



El 28,4% de recuperados haber manifestado estos síntomas tras el contagio.



PORTAFOLIO