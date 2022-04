Confianza de los consumidores colombianos sigue al alza

La confianza de los consumidores colombianos continúa al alza. Así lo evidencia los datos del Indicador de Confianza del Consumidor (ICC), que en marzo de 2022, se ubicó en 35,3% en las 23 ciudades y áreas metropolitanas, lo que representa un aumento de 0,4 puntos frente al registrado en febrero de este año.

(43% de los jefes de hogar cree que el suyo está peor que hace un año).

Por sexo, este indicador fue 36,1 para los hombres y 34,8 para las mujeres.

Mientras tanto, en el trimestre enero-marzo de 2022, el promedio para las 23 ciudades del Indicador de Confianza del Consumidor fue de 35,4%. Al desagregarlo por ciudades, Cúcuta y su área metropolitana reportó el porcentaje más alto del ICC, con 45,5%, y Riohacha, el más bajo, con 24,6%.

El dato del ICC fue presentado este martes por el Dane, en la encuesta de Pulso Social, que además reveló que el 43,9% de las personas jefes de hogar y sus cónyuges en las 23 ciudades y áreas metropolitanas afirmó en marzo de 2022 que la situación económica de su hogar era peor en comparación con la vivida 12 meses atrás y para el 37,7% era igual.

Así mismo, para el 41,4% la situación económica del hogar será igual dentro de 12 meses, mientras que para el 28,1% será mejor.

(El 62 % de los hogares colombianos puede comprar menos bienes básicos).

En marzo de 2022, comparando la situación económica actual con la de hace un año, el 63,2% de los y las jefes de hogar no tienen en este momento mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos, etc., y el 75,7% no tiene actualmente para ahorrar alguna parte de sus ingresos.

De acuerdo con la Encuesta Pulso Social, en marzo de 2022, el 77,4% de los jefes de hogar no se han contagiado de coronavirus y el 22,6% estuvo contagiado y se recuperó.

En marzo de 2022, y durante los últimos siete días previos a la encuesta y como consecuencia de haber estado contagiado de coronavirus, el 20,2% ha sentido fatiga o sensación de cansancio permanente.

(Dos de cada 3 hogares siente que la situación está peor que hace 1 año).

El 31,3% de los jefes de hogar en las 23 ciudades y áreas metropolitanas afirmó, en marzo de 2022, estar un poco preocupado de contagiarse o volverse a contagiar de coronavirus, mientras que el 14,8% dijo estar muy preocupado. El 1,0% estaba interesado/a en aplicarse la vacuna en contra del coronavirus.

En marzo de 2022, y durante los siete días previos a la encuesta, el 30,86% de las personas sostuvo que sintió preocupación; el 21,05%, cansancio; el 15,69%, dificultades para dormir y el 15,46%, dolores de cabeza o estomacales.

PORTAFOLIO