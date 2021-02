Endeudamiento en Colombia llegó en 2020 a 132,2% del PIB

En un año en el que el endeudamiento en el mundo no hizo más que crecer, Colombia no se mantuvo ajena a esta tendencia y, sumando las obligaciones de todos sus sectores, el indicador repuntó hasta significar el equivalente al 132,2% del PIB nacional.



Así lo afirma la última edición del ‘Global Debt Monitor’ que publica el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF por sus siglas en inglés), que muestra el repunte que se ha visto por causa de la pandemia, pues al cierre de 2019 el dato total para el país era de 116,8%.



Eso sí, cabe apuntar que la mayor parte del incremento que registró Colombia durante 2020 tiene que ver con el endeudamiento del Gobierno, el cual ha pasado de 49,4% frente a la economía en 2019, a 60% al cierre del año pasado, es decir, un avance ligeramente superior a los 10 puntos porcentuales (pps).



Por el contrario, los hogares en el país han registrado un alza en sus deudas de 0,7 pps hasta una tasa general de 28,3%; el sector corporativo ha presentado un aumento de 0,9 pps hasta el 32,5% del PIB y, por último, las obligaciones en las empresas financieras nacionales han subido 3,3 pps, pero el indicador se sigue manteniendo muy bajo, en tan solo 8,7% respecto al PIB.



Esto lleva a reflejar que, respecto a otros países de la región, el alza de Colombia no ha sido tan pronunciada e incluso su endeudamiento total no es tan elevado. Si se toma como referencia el promedio de Latinoamérica, la subida en el rubro de deuda pública repuntó prácticamente lo mismo, pero hasta el 76,3% del PIB, es decir, más de 16 pps por encima de la cifra local.



En el resto, salvo el caso de los hogares, pues el endeudamiento de estos en Colombia está 2,7 pps por encima de la región, cabe apuntar que el sector corporativo presenta mejores cifras: las empresas tienen una tasa 8,5 pps por debajo de América Latina, un poco más de la mitad que en Perú y menos de un tercio de la cifra de Chile.



Y en el sector financiero es donde se ve la mayor diferencia, pues el endeudamiento de estas empresas en el país es alrededor de 30 pps por debajo del promedio de Latinoamérica.



Es por esto que, a pesar de las cifras, el reporte de IIF muestra que el repunte en otros países comparables fue peor. Como explica Emre Tiftik, especialista en deuda del IIF, “el aumento del ratio de deuda total fue relativamente limitado, muy por debajo del promedio de los mercados emergentes a 250% del PIB”.



Algo similar apunta Richard Francis, director de la calificación de Colombia en Fitch Ratings, pues asegura que “comparativamente, el aumento general no es tan malo. El problema es fiscal por ahora, con la deuda pública creciendo más que en otros con grado de inversión como Chile, Perú y México. El riesgo es que las obligaciones externas y el déficit de cuenta corriente suban, mientras que el crecimiento económico no se recuperen igual. Pero, por ahora, la deuda está cerca de la mediana de ‘BBB’”.



Por tanto, en un momento en el que Colombia se encuentra en proceso de lanzar una nueva reforma fiscal que ayude a tapar el hueco que tiene el país en esta área, una de las cuestiones es qué consecuencias puede tener este incremento en el país, así sea menor al de otros países. Por un lado, director del Observatorio Fiscal de la U. Javeriana, indica que “no diría que estemos en un punto cercano al umbral en el que la deuda se empiece a convertir en peligrosa, incluso después de una crisis de esta magnitud. Además, con las buenas tasas de interés, no creo que debamos preocuparnos en apretarnos el cinturón, sino en tomar medidas para crecer”.



No obstante, otros expertos como Daniel Velandia, director de investigaciones económicas de Credicorp Capital, señala que “con el nivel actual, la deuda pública no puede seguir subiendo, pues eso tendría efectos en el lado fiscal. El país necesita una reforma fiscal para generar confianza”.



Vale la pena mencionar que a nivel internacional la deuda total llegó a un nuevo nivel máximo de 355% del PIB, o lo que es lo mismo, US$281 billones, un indicador que repuntó US$24 billones por la pandemia.



La deuda de los gobiernos superó el 100% del PIB mundial, a más de 105%, mientras que las obligaciones de los hogares alcanzan 64,4% frente al tamaño de la economía, las de las empresas el 100,1% del PIB y el sector financiero, el 80,8%, todas las cifras muy por encima que las de Colombia.