Enel buscaría divorcio con GEB y operar en solitario en el país 

Analistas del sector eléctrico del país no dudaron en afirmar que la señal del Grupo Enel, el pasado miércoles es clara: dirimir las diferencias con el Grupo Energía de Bogotá (GEB), para desarrollar su operación en solitario en el territorio Nacional.



El secreto a voces que recorría el sector y que se hizo público a través de un statement, corrió el velo para indicar que el grupo europeo busca partir cobijas con el aliado que lo ayudó a entrar en el país, subrayó una de las fuentes consultadas.



(Enel - GEB: choque de pesos pesados del sector eléctrico).

Incluso fue más allá al precisar que los puntos claves de las diferencias con el GEB, dividendos y proyectos de generación renovable, son los que más le interesa resolver al grupo italiano.



Precisó que el Grupo Enel, en este último tema ya tiene terreno abonado con su filial Enel Green Power, con la que ya ha desarrollado el complejo solar El Paso, y tiene en fila otras iniciativas similares, en los que también irían parques eólicos.



Portafolio pudo establecer que el Consejo Directivo del Grupo Enel tomó la determinación de no entrar en la puja por el mercado de Electricaribe, aunque desde un principio expresó lo contrario. La decisión se sustentó en que no podía hacerlo solo, sino de la mano con Codensa.



Así mismo, para el desarrollo a futuro de proyectos de generación renovable, también debería contar con el concurso de Emgesa.



Para los analistas, una parte del statement, define todo con esta frase: “bajo las condiciones actuales, de controversia jurídica, que hay con el socio local, GEB, los accionistas no han llegado a materializar ningún acuerdo, que permita abordar un plan de expansión conjunto”.



Así las cosas, el proceso en el Tribunal de Arbitramento en la Cámara de Comercio de Bogotá, que está para alquilar balcón, terminará por definir como queda tanto el grupo colombiano como el grupo italiano con respecto a su operación en el sector energético del país.



Uno de los analistas consultados, resaltó que el conglomerado europeo también subrayó que quiere operar de manera independiente en el país.



Indicó que en la nota reitera que: “sin duda, la participación en este tipo de compras requiere de una relación armónica entre los socios, que facilite la visión estratégica de largo plazo”.



Finalmente, los analistas coincidieron en señalar que el Grupo Enel reconoce el valor de la alianza estratégica con el GEB “con la implementación de un robusto plan de inversiones en Enel-Codensa y Enel-Emgesa, para modernizar la infraestructura eléctrica, mejorar la calidad del servicio y ampliar su capacidad para atender la creciente demanda de energía del país”.

