Energía, con el respaldo de 34 térmicas y 29 hidroeléctricas

Para garantizar la energía en firme y hacerle frente a la cuarentena, el Gobierno Nacional tomó todas las medidas para mantener el interruptor prendido, con el fin de asegurar el suministro de corriente eléctrica en el país.



Y la tarea la vienen haciendo desde hace un par semanas los técnicos del Ministerio de Minas y Energía (MME) y de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), quienes revisaron cada una de fuentes de generación (hidroeléctrica, térmica y renovables), así como de la capacidad instalada de cada uno de los complejos, para establecer la cantidad de energía que se puede ofrecer.



Los funcionarios tomaron como referencia los registros de XM, operador del Sistema Interconectado Nacional, (SIN), y administrador del Mercado de Energía Mayorista (MEM), los cuales indican que las plantas de generación convencional que están listas para garantizar la energía en firme son 29 centrales hidroeléctricas y 34 complejos térmicos.



Así mismo, inspeccionaron cada una de las líneas con que hacen parte de la red del Sistema Nacional de Transmisión (SNT) y del Sistema Regional de Transmisión para establecer el estado de cada uno de los cables.



Y, finalmente, revisaron la cadena de suministro y su respectiva comercialización para que la demanda acceda de forma ininterrumpida al servicio de energía eléctrica.



EN FIRME RECONEXIONES



En este sentido, el Ejecutivo, a través del MME, dio como primer paso la orden de reconectar el suministro para los colombianos que tienen suspendido el servicio.



“Entendemos que durante esta época de aislamiento, los colombianos necesitan asegurar que en sus hogares tendrán la energía que requieren, y es por esto que, de la mano con las empresas, hemos decidido realizar la reconexión del servicio a los usuarios residenciales que hoy no cuentan con suministro por situaciones relacionadas con el pago”, señaló María Fernanda Suárez, jefe de la cartera minero energética.



La funcionaria subrayó que con la medida también se busca que el suministro no sea suspendido si un colombiano no ha cancelado el servicio, mientras dura la cuarentena, es decir, hasta las cero horas del próximo 13 de abril.



A través de un comunicado, la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) anunció que sus empresas asociadas, que agrupan al 99% de los usuarios de energía eléctrica en el territorio nacional, no realizarán suspensiones del servicio como mínimo a los usuarios más vulnerables de los estratos 1, 2 y 3 durante el desarrollo del Aislamiento Preventivo Obligatorio.



Al respecto, José Camilo Manzur, presidente del citado gremio, precisó que con el fin de poder dar aplicación a las anteriores medidas (reconexión y no suspensiones), el Gobierno y las empresas diseñarán los mecanismos e instrumentos necesarios para garantizar el flujo financiero requerido y la sostenibilidad de las empresas, para no poner en riesgo la suficiencia y la prestación del servicio de energía eléctrica.



“Mientras tanto, los consumos se seguirán contabilizando y la entrega de las facturas se seguirá realizando, en la medida en que las condiciones lo permitan de manera responsable y segura”, dijo Manzur.



GENERACIÓN, A PUNTO



Registros de la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento a la Situación Energética (Cacsse), liderada por el MME, indican que a la fecha los aportes hídricos se encuentran en cerca del 70,62%. Además, el nivel actual del volumen útil de los embalses para la generación de energía es de 36,76%.



“El nivel de los embalses hace que sea indispensable el respaldo de las plantas térmicas a gas y carbón en la generación de energía eléctrica en Colombia para garantizar el suministro de este servicio”, precisó un vocero del MME.



En la actualidad se están generando alrededor de 56 gigavatios hora día (Gw/h-d), que representan un 33,5% de la demanda total de energía que consumen en total los colombianos.



Para Alejandro Castañeda, director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) las centrales térmicas están en óptimas condiciones para atender la demanda de electricidad. “Son un sistema que está presente como respaldo para garantizar la energía en firme que necesita el país”, dijo.



TRANSMISIÓN AL DÍA



En materia de transmisión de energía, materia pendiente del Gobierno Nacional, este metió el acelerador a fondo para ponerse al día con varias de las principales líneas en el país.



Y como resultado de la gestión derivan los 19 proyectos que desarrollan actualmente el MME y la Upme, los cuales cuentan con inversiones que suman poco más de $6,1 billones.



Además de finiquitar la modernización de 13 iniciativas del STN por $5,61 billones, también están prácticamente listas seis del STR por $550.000 millones. Cabe decir que la mayoría de las obras se encuentran ubicadas en el norte del país.



Voceros de la Upme indicaron que los proyectos de transmisión buscan reforzar las líneas a nivel nacional, regional y local para garantizar el suministro de energía, con foco en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar y Córdoba, así como otras regiones del territorio nacional.



De los 19 proyectos de transmisión, sobresalen las líneas Chinú-Toluviejo-La Marina-Sabanalarga; Medellín-Cerromatoso-Chinú-Copey-Cuestecitas-Colectora; La Jagua-La Loma-El Paso; La Marina-Sabanalarga-Flores; Medellín-Virginia-Alférez-San Marcos; y El Río-Copey.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio