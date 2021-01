Enero no fue la temporada fuerte que preveía el turismo

Salvo algunas excepciones, enero no ha resultado ser la temporada de recuperación prevista por el turismo.



Con iniciativas como la del ‘Gran Finde’, donde se vendieron $300.000 millones como lo afirmó Raquel Garavito, la presidente de Fontur; así como con la nueva ley de turismo donde se reducía el IVA de los tiquetes aéreos, la industria estaba esperanzada para esta época. No obstante, por el aumento de casos y las restricciones, el panorama sectorial ha sido otro.



“La expectativa era grande, pero las restricciones sí afectaron la ocupación, tenemos los históricos más bajos”, comentó el director de mercadeo y alianzas especiales del Hotel Dann en Medellín, Daniel Zapata.



Según el empresario, a esto se suma la cancelación de la versión presencial de la feria Colombiatex de las Américas en la capital antioqueña, en la que la hotelería también tenía puesta la mira para el primer mes.



Y es que solo con el anuncio de las restricciones la afectación empezó a ser evidente en todo el país. El departamento del Tolima fue uno de los que obtuvo las cifras más altas de cancelaciones con un 80%, de acuerdo con las cifras Cotelco.



Punto frente al cual la presidente de la Junta Directiva de la entidad, Luz Stella Flórez, señaló que a pesar de que antes destinos como Melgar tenían ocupaciones del 60% en enero, este indicador no se espera para este mes de 2021.



En Boyacá y San Andrés, las caídas de las reservaciones estuvieron por el orden del 40%; seguidas de Quindío y Risaralda con un 30%; y Bogotá, con un 25%. En Santa Marta, por su parte, disminuyeron un 15%, mientras que, en Cauca, al hablar de ocupación, el índice se ubicó en un 1,5%.



“Panaca venía en una recuperación del tráfico, llegando a estar en un 56%. Pero luego del derrumbe en la Línea y las restricciones por el covid, este se ha reducido nuevamente al 40%”, resaltó Jorge Ballen, presidente del Parque.



Y es que medidas desde y hacia el Eje Cafetero impactaron la ocupación de destinos intermedios como Ibagué, Yopal, Barrancabermeja y Neiva como afirmó Juan Rodríguez, chief marketing officer de GHL Hoteles.



El inicio del año tampoco ha sido el esperado en el Pacífico colombiano. Pues en Quibdó, la medida del toque de queda que va hasta el 18 de enero, permitió una ocupación solo del 20%, dijo el gerente de MIA Hotel Chocó, Javier Mahecha.



Mientras que en el Valle del Cauca los centros recreativos de Comfenalco no lograron la meta de las 7.000 personas proyectadas para Reyes, pues cerraron la operación, según explicó Diana Patricia Cano, la coordinadora de Entretenimiento y Turismo



De otro lado, aunque los datos de la Aeronáutica Civil muestran que entre el 1 y el 11 de enero se registró una recuperación del 39% del tránsito de vuelos internacionales que se tenía en el mismo periodo de 2019, medidas como la PCR generaron confusión.



Según Juan Manuel Calvo, gerente de ventas para Colombia, Costa Rica, Cuba y Panamá de Air Canada, “el desconocimiento era muy alto porque en periodos de tiempo muy cortos salían nuevas variaciones. Casi que a diario se estaba cambiando la norma”.



Tal premisa ocasionó no solo dificultades para los pasajeros, sino también para las empresas aeronáuticas que a diario actualizaban la información.



El presidente de Latam Airlines comentó, por su parte, que “estas medidas generaron disrupciones sobre la demanda, pero que la salida que encontró el Ministerio de Salud de poder realizar la prueba en el país es de gran ayuda”.



EXCEPCIONES



Según informó la Corporación de Turismo de Cartagena el que pasó fue uno de los puentes más importante, especialmente en las islas, ya que desde el Muelle de la Bodeguita, se movilizaron a 6.000 pasajeros hacia la zona insular en donde se alcanzó también una ocupación entre 60% y 75%.



Este es el caso del Holiday Inn Express Cartagena Bocagrande, que cerró con el indicador en 73%. “Muchas personas optaron por venir a Cartagena “, dijo su gerente, César Bernal.



En la capital de Magdalena, Alejandro Spinelli, gerente del Mercure Santa Marta Emile resaltó que lo “sorprendió” la asistencia, ya que se esperaba un mayor impacto de las medidas restrictivas. Y en el Eje Cafetero, Pedro Nel Salazar, gerente del Parque del Café, aseguró que “aunque fue difícil”se cumplió con la meta ( 35%).

María Camila Pérez Godoy