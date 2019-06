Entre 2014 y 2018, solo 7,7% de las pymes vendió en el exterior

En días pasados se conoció que solo el 10% de las mipymes del país exporta, según información recopilada por Acopi en la encuesta de desempeño empresarial para el primer trimestre del año. Entre las principales razones está que 26% se centran en el mercado local y 23% no cuenta con un producto exportable.



Ahora, de acuerdo con ProColombia, basado en información del Dane y Rues de Confecámaras, con corte a abril del año pasado había 97.703 pymes en el país, de las cuales solo 7,7%, es decir, 7.525 realizó alguna exportación durante el periodo 2014-2018.



Por tipología de las pequeñas y medianas empresas exportadoras, 66,9% corresponde a las firmas no mineras, que movieron US$15.040 millones FOB y 33,1% a las mineras, con US$7.429 millones FOB durante 2014 - 2018.



Con este contexto y teniendo en cuenta la importancia de que las empresas diversifiquen el riesgo y no dependan solo de un mercado, Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, aseguró que “el enfoque está en aprovechar mejor los 16 acuerdos comerciales vigentes con 60 países. En conjunto suman un mercado de más de 1.500 millones de consumidores a los que Colombia tiene acceso de forma preferencial, es decir con tasas arancelarias bajas, que en la gran mayoría de los casos llegan a 0%".



Santoro agregó que algunos de estos son Estados Unidos, Canadá, México, Triángulo Norte, Costa Rica, CAN, Alianza Pacífico, Mercosur, Unión Europea y Corea del Sur.



Para Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), aunque lo más fácil es comenzar a exportar a los países de la región por la cercanía, idioma, costumbres comerciales o tipo de producto similar al nacional, en general no se puede hacer una recomendación de naciones a dónde llegar primero, pues el mejor lugar para vender en el exterior dependerá del tipo de producto que realice cada empresa.



Basado en lo anterior, Díaz destacó que hay pequeñas firmas de confecciones que buscan nichos en Europa, donde este tipo de prendas son apreciadas por la calidad de las materias primas y la exclusividad. En alimentos orgánicos, por ejemplo, Canadá “tiene plus en el precios si son productos certificados”, dijo.



Aunque expertos aseguran que los empresarios que exportan consiguen hasta 40% más de ingresos y ganan competitividad, aún se requieren de esfuerzos que haga que los micro, pequeños y medianos comerciantes miren nuevos mercados fuera del país.



Algunos de los consejos para las empresas que quieran empezar a exportar está, según Díaz, es darle prioridad al tema búsqueda de negocios externos.



Además, participar en ferias internacionales del sector que les permitan ver oportunidades de negocio y cómo pueden satisfacer otros países con sus productos.



Por último destacó que la política de comercio exterior es a largo plazo por lo que es importante que busquen capacitaciones y apoyo en los programas de entidades gubernamentales o gremios especializados.



Para ProColombia, si está pensando en exportar, algunos de los pasos que debe seguir es evaluar cuál de sus productos tiene mayor probabilidad en el exterior, identificar cuáles son los mercados potenciales y revisar las condiciones de acceso. También ver los requerimientos de los consumidores en cuanto a calidad, empaques, contenidos, diseños y otros.



En términos de logística y distribución física internacional, le ayudará, a través de un simulador de costos, calcular el valor de la exportación y así establecer el precio de venta. En este aspecto también es importante contar con alianzas de transporte, pues estas le podrían ayudar a tener mayor poder de negociación con los canales de distribución, reducción de costos y mayores ganancias.



IMPULSO A LA EXPORTACIÓN



Con el fin de ayudarles a las pequeña y medianas empresas a exportar, Javier Díaz, presiente de Analdex destacó la iniciativa gremial llamada ‘Mi Club Pimex’, en la que, a través de aliados, las compañías pueden capacitarse y además obtener descuentos en procesos que aportan a su actividad y les permite crear un mercado externo. Según Edinson Fonseca, coordinador del programa, actualmente están trabajando con 190 pymes de todos los sectores, de las cuales solo 40 exportan. Fonseca agregó que esperan que las 150 empresas restantes comiencen a exportar este año y las que ya lo hacen dupliquen el próximo año el monto que les deja esta actividad (US$3,6 millones).



Valerie Cifuentes Martínez

valcif@eltiempo.com