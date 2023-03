‘Se está perdiendo la oportunidad de ajustar parámetros de pensión’

Tras la radicación del proyecto de reforma pensional, uno de los principales críticos ha sido el centro de estudios económicos Anif, que ha levantado la voz sobre el costo fiscal que traería el proyecto. Mauricio Santa María, presidente de la institución, explicó a Portafolio cuáles son las alertas que percibe y cuáles serían las ajustes que propone en el sistema.

(Lo que más le inquieta a Anif sobre la reforma laboral).



¿Es viable el costo que implicaría el cambio en el sistema pensional?

No, no es viable. El costo neto de todo lo que se está proponiendo en la reforma es entre 230 a 250 puntos del PIB. No solo lo hemos dicho nosotros, lo dijo Asofondos y Asobancaria tiene un cálculo muy similar. Esa plata en este momento no hay de dónde sacarla y es un totazo para las generaciones futuras, que les va a tocar pagar muchos impuestos. La viabilidad de todo lo que se está proponiendo está muy en duda.

Aunque, por ejemplo, destaco el pilar solidario. Tan solo ese pilar vale medio punto del PIB al año y toca ver cómo financiarlo. Ahí hay un pequeño problema, porque el Gobierno no ha sido claro o si saldrá de las cotizaciones actuales que hacen las personas cotizando al régimen de ahorro individual. Eso sí sería un error grave.

El segundo pilar que plantea la reforma, el semicontributivo, se financiaría con parte de las cotizaciones. ¿Desde Anif hay alguna estimación de cuánto podría representar?

Sí. El Gobierno dijo inicialmente, antes de radicar la reforma, que ese pilar iba a reconocer una tasa de interés de 4%. Con eso hicimos un cálculo del costo en valor presente neto, que incluyendo los Beps, sería más o menos 55% del PIB, o sea, carísimo. En lo que se radicó, 4% lo redujeron al 3%, y eso va a bajar a primera vista de 55% a 40% o 45%, que sigue siendo mucha plata.

(Propuesta de reforma pensional generaría más presión a finanzas: Anif).



De hecho, ese pilar semicontributivo vale más que el solidario, que a nosotros nos da que tiene un costo como de 25 puntos del PIB.

Con la reforma, casi 90% de los afiliados de las AFP pasarían a Colpensiones, ¿qué impacto tendría eso?

Es tremendo. Es el corazón de la reforma y lo que más nos preocupa. Porque no es que el 90% de los afiliados de las AFP se vayan, todos los colombianos tenemos que cotizar nuestros tres primeros salarios mínimos al régimen de prima media, a Colpensiones. De ahí para arriba entraría a funcionar el régimen de ahorro individual.

Eso tiene tres problemas muy graves. El tope de tres salarios es muy alto, porque se lleva 85% u 86% de todo el ahorro, en un país con una tasa de ahorro muy baja. Lo segundo es que, si la decisión ya es mudar a un sistema de pilares, ese tope debe estar máximo en un salario mínimo, porque así se limita el subsidio que se dará a los pensionados.

El tercer problema es que el costo de esos subsidios hasta tres salarios mínimos equivale a 130 puntos del PIB en valor presente neto. Es decir, de los 240 puntos que estábamos hablando al principio más de la mitad corresponden a este pedazo. No hay como financiarlo.

También implica que para poder pensionarnos, como todos estaremos en el régimen de prima media, tendremos que cumplir las condiciones, como llegar a 1.300 semanas y ya no será solo un tema del capital.

Según Asofondos, este cambio afecta a las personas más jóvenes, ¿qué sistema funcionaría a futuro entonces?

Nos vamos a seguir envejeciendo y las sociedades tienden a vivir más, sobre todo las mujeres, que han duplicado su esperanza de vida al momento de pensionarse y además, tienen menos hijos. Si el régimen de prima media no va actualizando los parámetros de manera casi automática, se generará un hueco que crecerá con el tiempo.

(Coberturas y costos, los dilemas que genera la reforma pensional).



Por eso todos los países están tendiendo a un régimen de ahorro individual, para que las personas ahorren y con eso se pensionen. En Colombia hemos tomado la decisión de seguir con los dos regímenes, ahora bajo un sistema de pilares, y no es una buena solución. Si ya es eso lo que se va a hacer, se puede convertir en algo viable con un límite al primer pilar.

En ese término de parámetros, ¿una solución podría ser aumentar la edad de pensión y los montos de cotización?

Exactamente, o reducir lo que se llama la tasa de reemplazo. Creo que el Gobierno está perdiendo una oportunidad de oro para hacerlo. Es el momento para ajustar los parámetros, ya sea subir la cotización un poquito, o las semanas o subir la edad o reducir un poco la tasa de reemplazo o una mezcla de los cuatro.

¿Qué destaca del proyecto?

El pilar solidario, los colombianos tenemos que hacer un esfuerzo para pagarlo, darle el subsidio a las personas que por problemas del mercado laboral no se van a pensionar. Sobre todo, avalamos que se acogió la recomendación que dimos para bajar ese monto a alrededor de $200.000 y no $500.000 como se propuso originalmente.

Destaco también que se le pone un límite al subsidio, que ya no irá hasta 25 salarios mínimos, sino que será hasta el monto que se termine en la discusión en el Congreso, que esperamos en Anif sea un salario mínimo. Destaco también la posibilidad que tenemos de hacer algunos ajustes de los parámetros en el régimen de prima media para poder avanzar hacia un sistema que sea sostenible.

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Twitter: @LauraB_Elejalde