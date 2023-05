'El enemigo no es el petróleo o el gas, sino las emisiones'

En el marco de las discusiones de sí el país debe o no otorgar nueva contratación para exploración y explotación de gas natural y petróleo, hoy inicia el Congreso de Naturgas. En este espacio, expertos sectoriales y líderes de Gobierno debatirán sobre las opciones y necesidades del país para hacer la transición energética de forma ordenada.



Al respecto, Carlos Pascual, quien lidera la integración de geopolítica, energía y mercados para S&P Global Commodity Insights, expuso que se deben equilibrar la autonomía y la sostenibilidad.



¿Qué efectos puede tener la volatilidad del precio del crudo en la economía global?



Un punto que estamos viendo el día de hoy es el decrecimiento económico en Estados Unidos y Europa y el impacto que eso pueda tener en otras partes del mundo. Parte de lo que le ayuda Opep y los exportadores es tener un crecimiento económico alto y crear más demanda.



Si en este punto aumentan los recortes en la producción para subir el precio, se va a crear una presión en contra del crecimiento económico y posiblemente va a crear todavía más presión inflacionaria, más tensión para mantener altas las tasas de interés en Estados Unidos y Europa y a lo mejor vaya contra el interés de la Opep en el mediano plazo.



Si yo fuese ellos no recortaría la producción más, porque tienen que pensar no solamente en el ingreso en el próximo mes.



Ha estado reunido con empresas del sector. ¿Qué balance hace de la percepción de riesgo en medio de la nueva política del presidente Petro?



Lo que hemos visto es que hay tres temas. La autonomía energética no se discutía, pero se sabe que hay que tener suficiente energía para poder avanzar y reaccionar a la demanda; lo segundo es la sostenibilidad, reconocen que las emisiones tienen que bajar en el tiempo; lo tercero es la seguridad de que la energía tiene que estar al alcance de la población y la industria para tener acceso.



Un cambio que hemos visto desde el año pasado cuando empezó la guerra en Ucrania es que había un debate entre seguridad o sostenibilidad. En el último ha habido un reconocimiento de que no es uno o el otro, debemos tener estos tres. Si no hay una capacidad de abastecer los mercados y no se puede cambiar la demanda va a haber una falta de oferta, el precio va a subir, va a haber un problema político y esto hace todavía más complicado el proceso de transición energética.



Las discusiones aquí, igual que en otras partes del mundo, el gobierno y las compañías están tratando de entender cómo equilibrar este trilema. Una evolución sobre este tema es que el enemigo no es el petróleo o el gas, el enemigo son las emisiones.



¿Qué rol van a jugar los diferentes actores de la cadena?



Tenemos que reconocer que este proceso de transición energética va a tomar décadas y va a necesitar un proceso de inversión para crear la nueva economía energética, para que no haya esa brecha. Ahí es donde viene parte del problema, porque los recursos de los gobiernos no son suficientes y lo que se empezó a reconocer en Estados Unidos es que se tiene que apalancar inversión del sector privado y ese es el desafío que vamos a tener en frente si queremos ser éxitos.



¿Los países productores deberían tratar de mantener la producción o se debería igual tratar de reducir en todo caso?



Todos sabemos que la producción se tiene que reducir, pero tiene que ser coordinado con el cambio en la demanda, el sistema energético y la economía como funciona. Se puede reducir la producción si hay una oferta viable de vehículos eléctricos y para ello se debe tener la infraestructura para cargarlos, tener baterías, tener los minerales y los metales que son necesarios para poder producirlas.



A lo mejor se aumenta la venta de vehículos eléctricos en un 5% al año y uno puede pensar que eso tiene un impacto sobre la demanda de petróleo, pero si los vehículos a gasolina están creciendo a 15% hay un problema claro, porque la mayor parte del mercado está dependiendo de otra cosa. Eso tenemos que entenderlo y manejar el balance entre la oferta y la demanda para evitar problemas de abastecimiento.



¿Puede convivir un escenario de descarbonización con hidrocarburos?



Lo que vamos a ver seguramente en más electrificación, entonces tenemos que considerar cómo balancear la independencia, aquí viene la importancia del gas natural. Lo que estamos viendo en países como Colombia que dependen de energía hidráulica es que con cambio climático hay más variabilidad y el gas natural puede ser el tipo de oferta que pueda balancear y mantener una resistencia dentro del mercado, así como balancear la intermitencia que se tiene con energía solar y con una energía eólica.



En escenarios internacionales el presidente ha propuesto canje de deuda por servicios ambientales. ¿Es una opción viable?



A Colombia le conviene que el resto del mundo pueda cumplir con las metas del Acuerdo de París, pero es cierto que representa 0,5% de todas las emisiones y solamente Colombia no lo va a cambiar. La pregunta que estamos viendo, en especial de los países emergentes y en vías de desarrollo es cuáles son las acciones que van a tomar las economías grandes.



Lo que se está demandando es financiamiento para acceso a la energía y un tratamiento comprensivo de la deuda de los países en desarrollo, porque han llegado a un punto con las tasas de cambio y el impacto en el costo local del servicio de la deuda que hay países que están encontrando que ese desafío de pagar toma un porcentaje más y más alto de todo el presupuesto.



DANIELA MORALES SOLER

Periodista de Portafolio