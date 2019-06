La riqueza detrás de los vendedores ambulantes en Bogotá

La directora de la Defensoría del Espacio Público, Nadime Amparo Yaver Licht, aseguró que quedarse en el debate por la multa que tuvo que pagar un ciudadano por comprar una empanada en el espacio público es desconocer que ese operativo obedecía a una acción popular de los vecinos y que hubo un reto a la autoridad y una infracción al Código de Policía.

Reveló que de 182 tutelas de vendedores informales, en al menos 31 casos se detectó que no se trataba de personas vulnerables, sino de propietarios de automóviles y viviendas de hasta 200 millones de pesos.



¿Fue excesiva la sanción por la compra de la empanada?



No se puede quedar el debate en una empanada. Tiene que trascender. Hay una acción popular que ordena la restitución del espacio público, y la policía estaba haciendo el operativo de restitución en La Castellana cuando estas personas llegaron acompañadas del señor al que se multó. La policía le advirtió: ‘Por favor, retírense que estamos en un operativo’, y fue un reto hacia la policía. Es muy difícil luchar contra comportamientos y costumbres que avalaron en su momento administraciones que fueron supremamente permisivas. Y ahora la gente se victimiza. Aquí se premia la ilegalidad.



¿Con qué frecuencia actúan contra la gente que compra en el espacio público?



Es lo primero que se hizo y hay que tener claro es que el Código de Policía es nuevo. En la normativa se implementa la nueva norma de que quien promueve la venta en espacio público quedará sancionado. La Defensoría del Espacio Público determinó en el Plan de Desarrollo que se iban a recuperar 75 kilómetros de ejes viales de mayor flujo peatonal.



¿Y cuánto espacio han recuperado?

La Defensoría del Espacio Público ha adelantado 25 operativos de recuperación de espacios, que corresponden a 60 kilómetros lineales de espacio público. Esto equivale a 80 canchas de fútbol como la de El Campín.



Usted habla de mafias en el espacio público…

Por ejemplo, en Plaza Imperial encontramos y tenemos las grabaciones donde hay testimonios de las personas que nos cuentan que están cobrando de a dos y cuatro millones por el metro cuadrado de espacio público para poder tener un puesto. Y sabemos que hay mafias organizadas que venden espacio público, que llegan en sus camionetas lujosas y reparten la mercancía por todos lados. Hicimos un recorrido institucional desde la calle 125 hasta la calle 127 y desde la avenida 19 hasta la Autopista, y vimos una camioneta de la que se bajaban la mercancía, los maniquís. Mucha ropa se vende en el espacio público. Esto es contrabando y piratería.



Hay gente vulnerable en la calle por falta de empleo...

Un vendedor informal no tiene camioneta, es vulnerable, y no reparte mercancía. Insisto en que el debate no se puede centrar en una empanada, sino en si tenemos desempleo, y el Distrito ha otorgado 28.830 ofertas a las personas que han aceptado, y que son verdaderamente vulnerables. Eso es lo importante en el tema de empleabilidad. El otro asunto es por qué se violan las normas, se reta a la autoridad. Me victimizo, me acostumbré a no salir de la zona de confort, yo me las quiero ganar todas. Le cuento un dato, de 182 tutelas que han interpuesto vendedores informales en el espacio público, 31 de estas personas tienen automóviles y viviendas que oscilan entre 100 y 200 millones de pesos.



¿Tutelas por el derecho al trabajo?

Sí.



Con todas las ofertas, ¿por qué en lugar de haber menos hay más vendedores en la calle?

Eso es importantísimo. ¿Cuáles son realmente vulnerables? Los que están registrados, que son a los que se debe atender. ¿Los demás son realmente vulnerables? No hay capacidad para controlar todo y falta corresponsabilidad. El problema es que la gente compra.



EL CÓDIGO BUSCA PERSEGUIR LAS MAFIAS



La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, aseguró este martes que la multa por comprar una empanada a una vendedora ambulante fue una “interpretación equivocada de la policía” del numeral 6 del artículo 140 del Código de Policía. Borrero dijo que la disposición busca “perseguir las mafias que se apoderan del espacio público”.



