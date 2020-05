Así se concibió y nació el gremio de las ‘app’

En momentos en el que el país enfrenta una difícil situación por cuenta del coronavirus, uno de los sectores llamados a dinamizar la economía es el de las aplicaciones tecnológicas e innovación. Sin embargo, esta coyuntura se da en momentos en los que hay una gran incertidumbre por temas regulatorios y enormes desafíos en materia de desarrollo para estas plataformas.



En medio de este complejo panorama nació Alianza IN, un gremio que reúne a 11 aplicaciones (Rappi, Didi, Beat, Uber, Gocap, Cabify, Grin, Domicilios.com, Muvo, Mensajeros Urbanos y Polymath Ventures), que se unieron para fortalecer su sector de cara a la reactivación económica, la protección de la salud tras el covid- 19, y los debates sobre regulación que se darán en el país.



Aunque el anuncio de la creación de Alianza IN fue hecho en medio de la pandemia, los cerebros detrás de la idea venían trabajando desde hace un tiempo en el mismo, que se aceleró durante la cuarentena, con dos premisas nuevas fundamentales: cómo proteger la salud de los colombianos y cómo será el camino para la reactivación de la economía, apalancados en la tecnología.



David Luna, exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el periodo de 2015 a 2018, y presidente de Alianza IN, le contó a Portafolio.co desde cuándo nació la idea, cuáles son los pilares de este proyecto, cuáles son los nuevos desafíos y cuál es la importancia de las aplicaciones que representa para la reactivación económica, en medio de un panorama nuevo para Colombia y el mundo.



¿Cómo y cuándo nació Alianza IN?



Este proyecto nació hace unos tres meses cuando algunos líderes de estas empresas me invitaron a tomar un café y me propusieron crear una alianza para promover tres temas muy importantes: el de la alfabetización digital, la formación de desarrolladores y programadores, y el que tiene que ver con la construcción de ciudades inteligentes y sostenibles.



En ese momento les dije que estaba con algunas ocupaciones, pero que me encantaba la idea y que pensáramos en avanzar y más adelante yo me sumaba.



Como a los 15 o 20 días que inició la pandemia, ya en cuarentena, seguimos trabajando en estos temas pero pensamos que, además, la tecnología y este sector tenía que ‘meterle la ficha’ a algo fundamental que es la protección de la salud y la reactivación económica, que posteriormente tendremos que afrontar. Ahí comenzamos a trabajar en crear el proceso de esta alianza con estas once compañías, que más adelante, seguramente, serán más.



Dicho eso, arrancamos en medio de la cuarentena a trabajar y tomamos la determinación de anunciarla ya porque en estos momentos, en los que estaríamos próximos a salir, hay que proteger la salud y tenemos que ser determinantes.



Le pongo como ejemplo un caso. La alcaldesa de Bogotá dice que el sistema de transporte masivo no podrá operar por encima del 35% de su capacidad y por esa razón necesitamos alternativas.



Aquí entramos nosotros, no solo para transportar a personas sino para darle trazabilidad a los medios de transporte, ya sea públicos, privados, bicicletas o patinetas, en fin.



En cuanto a la reactivación económica, este sector va a convertirse en una alternativa muy útil.



Además, nace en un momento muy importante para replantear debates regulatorios, que van a ser muy interesantes, pues el país debe aprovechar la crisis y las oportunidades para avanzar bajo otros modelos.



Usted representa a empresas a las que en medio de esta coyuntura les va muy bien, pero también otras que les va muy mal, según su naturaleza, ¿cómo articular el trabajo para el beneficio del gremio?



Acá hay empresas que son competencias entre sí, pero que tomaron la decisión de trabajar conjuntamente por unas clarísimas necesidades para el país.



Por ejemplo, cuando todo el mundo está encerrado, las aplicaciones de domicilios y mensajería tienen enormes retos tecnológicos para cumplirles a sus clientes por la enorme demanda. Cada día sale un nuevo desafío ¿y eso cómo se enfrenta? Se enfrenta con desarrollo.



Aunque Colombia ha tenido avances en formación para desarrolladores, aún falta mucho. Por eso esta alianza no solo está pensando en cómo aportar desde el negocio sino que está pensando, además, en plantear un debate de país para que los niños puedan tener formación en ciencia computacional.



Tenga en cuenta que básicamente el gremio está bajo la sombrilla de la economía colaborativa, y la economía colaborativa es importante entenderla como una alternativa para los consumidores, pero también para quienes quieren tener ingresos adicionales.



Nuestros cuatro pilares son la movilidad, la micromovilidad, la entrega a domicilio, y el más importante: la innovación. Bajo esos procesos se está trabajando colaborativamente para que las empresas que les va bien en estos momentos le aporten y le enseñen a quienes no les va bien para que basados en el pilar de la innovación nos apoyemos entre todos para sacar adelante el gremio y el país.



¿Cuáles son los desafíos que enfrenta este nuevo gremio?



Vamos a requerir un dinamismo económico, pero también la protección de la salud. Las herramientas que represento van a ser fundamentales para el cuidado y para la reactivación, y en ese sentido, bienvenidos todos y cada uno de los debates para hacer ajustes normativos. Pero estos debates tienen que hacerse pensando en los colombianos, en los consumidores, en el país.





