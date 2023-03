‘El reto del Dane es la transformación tecnológica’

Desde su creación en 1953, el Dane ha sido una entidad técnica que ha fortalecido las estadísticas, y su rol será crucial también para el gobierno de Gustavo Petro. Piedad Urdinola, la directora del departamento desde septiembre, conversó con Portafolio sobre los retos que tiene la entidad en temas como el censo económico, catastro multipropósito y la digitalización del Dane.

¿Cuáles son los principales desafíos que tiene el Dane bajo su administración?

La entidad que recibí tiene un gran reto, una transformación y una modernización en infraestructura tecnológica. La tecnología viene avanzando rápidamente y el Dane requiere esa actualización para apropiarse de metodologías y estadísticas modernas. Es un reto muy importante que asumí cuando me senté en esta silla. Uno de mis objetivos al finalizar mi período es dejar un Dane mucho más actualizado y acorde al siglo XXI.

Otro reto importante es tener una medición mucho más precisa para los enfoques diferenciales y las diferentes inequidades; territoriales, de género, étnicos y todos los cruces posibles.

Desde el gobierno pasado se venía trabajando en una ley de estadísticas oficiales, ¿en qué punto está esta ley?

En noviembre pasó ya su tercer debate en el Congreso y estamos pensando en pasarla este mes para su cuarto y último debate, en el que esperamos que sea aprobada. Para que con ella el Dane sea una entidad con un carácter técnico, como siempre lo ha sido, pero ahora formalmente desde la ley nacional, y sea el coordinador del Sistema Estadístico Nacional.

¿Qué cambia entonces?

Permite varias cosas. En la legislación hay un montón de decretos y normas sobre lo que hace el Dane y esa ley básicamente pone en una sola norma todos los temas legislativos y alrededor del funcionamiento y responsabilidades del Dane.

Y un segundo punto muy importante es que la entidad es el ente rector del Sistema Estadístico Nacional en el que se juntan todas las instituciones, públicas y privadas, que también producen información estadística. La idea es que todo el sistema hable, se generen eficiencias s y evitar duplicaciones de esfuerzos. Con un solo ente rector es más fácil estandarizar y armonizar conceptos. Esto refuerza el carácter técnico del Dane y elimina la zozobra de que cualquier Gobierno pueda poner aquí a cualquier persona, y se deja un perfil explícitamente técnico.

La adición presupuestal que presentó el Gobierno le asigna más recursos al sector, ¿en qué se van a utilizar?

De esos recursos adicionales, que agradecemos que se haya tenido en cuenta al sector estadística, tres cuartas partes se van para el Igac (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) para recoger catastro multipropósito, un ideal dentro de todos los planes estadísticos, pero por más de 30 años ha estado olvidado en la práctica.

Para este Gobierno es una prioridad esencial tener esa información, para poder establecer políticas importantes para el país, como la reforma agraria. Como quedó establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, este catastro multipropósito gira alrededor del agua, que dentro de un esquema de crisis climática va a ser un recurso fundamental para cualquier población en un futuro. Entonces, tiene muchas ventajas desde el diseño de política y planeación. Será un trabajo conjunto entre el Dane y el Igac, como un gran censo de predios. Vamos a tener como una milhoja de información, el Dane pondrá muchas capas de información que nos van a permitir hacer muchos cruces.

¿Cómo va el proceso del censo económico y cuánto va a costar?

Como cualquier censo, es un operativo muy grande, que recorre todo el país. Es algo que se viene haciendo desde hace varios años. La fase de diseño de un censo dura alrededor de tres años, el año pasado hicimos pruebas pilotos y experimentales y este año seguimos en toda la depuración y revisión de los cuestionarios. Y si queda aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo esperamos hacerlo físicamente en el 2024. Como aún no se ha aprobado, no contamos con recursos y no puedo responder a ciencia cierta.

Tenemos diseñado un censo que además va a contar todas las unidades de la economía popular. Es un plan ambicioso que el país nunca ha hecho.

El Plan de Desarrollo establece que el Dane diseñará e implementará un nuevo sistema de información para la economía popular, ¿cómo funcionará?

Es complejo en la medida que es un sistema de información, pero conceptualmente es sencillo de entender. La entidad adelantará un conjunto de protocolos institucionales, que surten todos los proyectos bajo la responsabilidad del Dane, dentro de esos lineamientos se generará el Sistema de Información de la Economía Popular (Siep) y es necesaria la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Arrancaremos con aspectos conceptuales y metodológicos para integrarla con otras fuentes de datos, como la encuesta de micronegocios, estadísticas de economía cultural, de economía circular, el sistema de información de actividades económicas informales y otros registros administrativos.

¿Cuál es el papel del Dane en el proyecto de cambio del Gobierno?

Es y seguirá siendo una entidad técnica independiente. Nuestra labor es producir información estadística bajo las demandas y necesidades del país. En este nuevo contexto, por ejemplo, hay una línea en el catastro multipropósito alrededor del agua, se necesita tener clara la información de la hidrología. Y también tenemos una cuenta satélite de economía circular, que surge de la necesidad de reutilizar y reciclar y generar toda una economía alrededor de ello.

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE