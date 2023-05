‘El decaimiento de reservas nos pone en estado de alerta’

El Gobierno presentó el informe de reservas y recursos de hidrocarburos, en el que se destaca una caída en volumen de las reservas de gas natural. Luz Stella Murgas, presidente de Naturgás, dijo que eso pone una señal de alerta y significa que se debe acelerar y aumentar la exploración.



¿Qué conclusiones le deja el informe de reservas y recursos presentado?



Creo que el decaimiento de las reservas probadas en un 11%, que se da además en un momento coyuntural de emergencia en el suroccidente, nos pone en un estado de urgencia y bajo esa circunstancia hay que replantear totalmente las acciones. Estas tienen que ser en todos los frentes, porque hoy de manera conjunta el Gobierno Nacional y la industria tienen una responsabilidad enorme en garantizar gas natural a largo plazo a millones de familias.



(ANH estudia incentivos para los contratos petroleros parados).



¿Qué quiere decir replantear las acciones?



Cuando hablo de replantearlo es que la caída de las reservas quiere decir que tenemos que incrementar los esfuerzos y el trabajo. Hay varios frentes que se pueden programar y el primero es la exploración y producción en los contratos suscritos. Sin lugar a dudas hay que poner un gran esfuerzo para que podamos acelerar y anticipar los cronogramas de los descubrimientos.



(Vida de reservas de gas cayó a su nivel más bajo en 17 años).



Eso se logra con una articulación institucional, es decir, que todas las entidades competentes que tienen que otorgar permisos y autorizaciones le den prioridad a los proyectos de gas natural en áreas continentales y costa afuera.



El otro frente es que hay que expandir la actividad exploratoria y eso puede ser también en áreas que no se han asignado todavía, pero que tenemos información del subsuelo que nos dan una expectativa.



(Minminas resaltó importancia de los 'recursos contingentes' de gas)



El Gobierno pone muchas expectativas en la reactivación de contratos suspendidos. ¿Es viable y suficiente para mantener la autosuficiencia?



Los contratos suspendidos se han originado por distintas circunstancias, algunos están sometidos a problemas de orden público, bastante complejos, que no permite tener garantía y seguridad tanto de los trabajadores como de los equipos. Eso trasciende los roles tanto del Ministerio de Minas y de la industria, por lo que hay que hacer una mesa de trabajo y seguimientos con el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior con el ánimo de ver cómo se pueden hacer acompañamientos específicos.



Hay dos temas importantes. Uno es que hay retrasos en las licencias ambientales. A esto se suman las consultas previas que no tiene término perentorio; eso significa que puede ser indefinido y eso también retrasa el proceso.



Si esos dos temas se pudiesen reglamentar, estaríamos con reglas más transparentes para viabilizarlos. Sugiero hacer un piloto con un proyecto de interés nacional y hagamos un trabajo entre comunidades, industria y Gobierno.



(Dinamarca se suma a Colombia en su transición energética).



¿Cómo se pueden viabilizar los recursos en costa afuera que son contingentes?



Esos recursos son una mera expectativa de existencia. La única manera de comprobarlos es perforando pozos, adquiriendo información sísmica y procesando toda esa información. La única manera de encontrar gas es acelerando y expandiendo la exploración, en la medida que no hay una alternativa diferente no podemos renunciar a la posibilidad de desarrollar nuestro potencial.



DANIELA MORALES SOLER

Periodista de Portafolio