Junta directiva de EPM renunció por demanda de Hidroituango

Tras una extensa reunión realizada ayer, los ocho miembros de la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM) presentaron su renuncia formal ante el alcalde de la capital antioqueña, Daniel Quintero, argumentando que no están de acuerdo con el manejo que está recibiendo la compañía.



(Lea: EPM inició millonaria demanda contra los constructores de Hidroituango)

En la carta de renuncia dirigida a Quintero -quien también estuvo presente en la reunión mencionada-, los exintegrantes de la Junta de EPM señalaron frente a la demanda interpuesta por Empresas Públicas en el caso de Hidroituango (sin desconocer la necesidad de emprender acciones legales para proteger el patrimonio de la compañía y el vencimiento de términos) que no conocieron ni participaron en el análisis para emprender acciones legales contra los contratistas y aseguradoras relacionados con la ejecución de la hidroeléctrica.



Además, la junta saliente señaló en la carta al Alcalde que “no conocemos que se haya estructurado la matriz de riesgo para estas decisiones y sus correspondientes planes de mitigación”.



Por otra parte, los exmiembros advirtieron que “no se están observando las buenas prácticas de gobierno corporativo que han caracterizado al Grupo Empresarial EPM”.



Entretanto, la misiva señala que “al no estar de acuerdo con el actual manejo que se le viene dando a temas tan fundamentales para el presente y futuro del Grupo EPM y el reiterado desconocimiento a la Junta Directiva, nos vemos obligados a presentar nuestra renuncia como miembros de esta”.



La carta está firmada por: Luis Fernando Álvarez Jaramillo, Jesús Aristizábal Guevara, Andrés Bernal Correa, Oswaldo León Gómez Castaño, Javier Genaro Gutiérrez Pemberty, Gabriel Ricardo Maya Maya, Manuel Santiago Mejía Correa y Elena Rico Villegas.



Adicionalmente, la carta destacó que la junta saliente no conoció la propuesta de ampliar el objeto social de EPM, que fue presentada al Concejo de Medellín sin discusión previa.



Asimismo, el alcalde Quintero Calle manifestó ayer a través de su cuenta de Twitter que “la estrategia jurídica de EPM en Hidroituango tiene como único propósito proteger el patrimonio público”.



Quintero anunció el pasado lunes la demanda de EPM contra contratistas y aseguradores por $9,9 billones ante presuntos sobrecostos en el proyecto Hidroituango.