EPM y Anla se enfrentan por obras adicionales en Hidroituango

Un contrapunteo entre el Grupo EPM y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) esta robando la atención del sector de energía eléctrica en el país.



La razón del enfrentamiento entre ambas entidades, se derivó por un twitter emitido el lunes pasado en horas de la tarde por el propio gerente general del conglomerado antioqueño, Alvaro Guillermo Rendón López, en el que afirmó que la Anla les daba vía libre para continuar con las tareas de la Central Hidroeléctrica de Ituango (Hidroituango).



“La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales faculta a EPM para avanzar con las obras que permitirán la generación de energía en el proyecto Hidroituango y así continuar garantizando la seguridad de las comunidades”, subrayó el directivo en esta red social.



Pero horas después, la citada entidad ambiental salió al paso de las afirmaciones del gerente general del Grupo EPM, y en un comunicado resaltó que ante las aseveraciones del funcionario, se necesitaba hacer claridad sobre el tema porque existía una confusión.



“En relación con lo publicado por la cuenta oficial del Grupo EPM en Twitter, la Anla informa que no se ha emitido un pronunciamiento facultando a EPM para avanzar con las obras que permitan la generación de energía”, subrayó la nota.



Y a renglón seguido precisó la entidad ambiental que el pasado 19 de febrero, el conglomerado antioqueño presentó en el Puesto de Mando Unificado (PMU) los riesgos actuales asociados de la operación continúa del vertedero y las acciones a tomar para reducir los mismos, “dichas acciones son de exclusiva responsabilidad del generador del Riesgo, en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”.



LAS RAZONES DE EPM



El principal argumento de la administración del Grupo EPM para afirmar que tiene vía libre para avanzar en las obras del megaproyecto radica en una carta de la misma Anla que llegó al despacho de Rendón López el pasado lunes en horas de la mañana, y en la que la organización interpreta que por el hecho de aportar a la seguridad de las comunidades que habitan aguas abajo de la futura central de energía (como lo informó EPM al PMU), y teniendo en cuenta los hitos alcanzados y las actividades ejecutadas en los últimos 22 meses en la gestión y disminución de los riesgos, la entidad ambiental los facultó para continuar con las obras del proyecto hidroeléctrico.



El Grupo EPM para sustentar su argumento, se refiere a uno de los párrafos de la misiva de la Anla: “encuentra esta Autoridad Nacional que la sociedad Hidroeléctrica Ituango, está facultada para realizar las obras o actividades que de acuerdo con su criterio técnico se requieran, con el propósito de disipar de manera óptima la energía del agua embalsada, y así garantizar la integridad del vertedero, tal como se sustentó técnicamente en el PMU, y así mitigar y reducir el riesgo asociado a la operación continua del mismo”.



Así, el gerente Rendón López no solo agradeció a la entidad ambiental por atender la solicitud de su organización y considerar los avances y análisis que presentó su equipo técnico en el PMU, y que teniendo en cuenta con este reporte sobre el estado actual de riesgos del proyecto “es necesario continuar con las obras en la casa de máquinas y poner en funcionamiento a la mayor brevedad el túnel de descarga intermedia”.



Así mismo, en esa oportunidad (encuentro con el PMU) el equipo de EPM explicó que el vertedero, en funcionamiento continuo desde comienzos del año pasado cuando se cerró el flujo de agua por la casa de máquinas, no está construido para operar de manera permanente e indefinida y como toda estructura debe ser revisada periódicamente para realizar el mantenimiento.



Señaló Rendón López que en una carta anterior, dirigida a la Anla el pasado 26 de febrero, el conglomerado antioqueño explicó a la entidad ambiental “que actualmente solo está habilitada por el vertedero la opción de control de nivel del embalse, situación que se perfila como un riesgo porque hace imposible la verificación del estado de la estructura del cuenco amortiguador (lugar donde descarga el agua que baja por el vertedero) y sus bermas (orillas que mantienen el cauce del vertedero).



LA ANLA ACLARA



Ante las apreciaciones del gerente general del Grupo EPM, la Anla le recordó a este conglomerado que, en la citada carta(del 2 marzo de 2020), la medida preventiva sigue vigente sobre el proyecto (Resolución 820 de 2018), y que no implica la suspensión de las actividades, obras, trabajos necesarios para superar la contingencia, prevenir y mitigar los riesgos, así como para garantizar la integralidad del proyecto.



“Dicha medida preventiva se mantendrá vigente hasta que se cumpla la totalidad de las condiciones impuestas para su levantamiento”, recordó la Anla en la misiva del 2 de marzo.



Para Josefina Sánchez, subdirectora de Evaluación y Seguimiento, encargada de las funciones de director general de la entidad ambiental, “hay que dejar en claro que, en ningún momento se ha autorizado a la Sociedad Hidroeléctrica de Ituango, titular de la licencia ambiental, a reanudar obras o actividades relacionadas con la generación de energía eléctrica.



“Las únicos trabajos de ingeniería y obra civil que esta sociedad puede desarrollar en el citado proyecto son las relacionadas con el manejo y la reducción del riesgo. Los términos de la Resolución 820 (junio 1 de 2018) siguen vigentes y no han cambiado las condiciones frente a la misma” reiteró la funcionaria.



