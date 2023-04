EPS refutan a Petro: dicen que aumentó entrega de medicamentos un 20%

Luego de que el presidente Gustavo Petro pidiera investigar a las EPS por la escasez de medicamentos que vive el país, Acemi, asociación que representa a las Entidades Promotoras de Salud, emitió un comunicado en el que asegura que fueron ellas las que advirtieron esta situación y que además aumentaron el gasto en compra de medicamentos en un 25%.

(Petro pide investigar a las EPS por escasez medicamentos).



Para Acemi, la falta de medicamentos no obedece a una supuesta disminución de compra de que hacen las EPS.

“Las EPS de ACEMI, acorde con registros del gremio, han aumentado en un 19,1% la adquisición y dispensación de medicamentos en el último año. Mientras en 2021 se dispensaron 162,8 millones de fórmulas entregadas a los usuarios, en 2022 la cifra fue de 193,8 millones”, señaló el gremio.

Además, manifiestan que entre 2021 y 2022, las EPS de ACEMI aumentaron el gasto en compra de medicamentos en un 25% durante todo el año.

“Esta cifra es consistente con el dato de fuente oficial según el cual para el tercer trimestre de 2022 las compras en el canal institucional crecieron en 28,7% frente al mismo periodo de 2021, lo que permite concluir que las EPS han aumentado las compras de medicamentos a los niveles más altos desde que se cuenta con registros”.

(Hay escasez de medicamentos en Colombia: enfermedades más afectadas).



ACEMI ha alertado en varias ocasiones sobre la escasez de medicamentos al igual que secretarías de salud, prestadores y academia.

En el informe de junio de 2022, entregado a la comisión de empalme del nuevo gobierno, Acemi documentó la escasez de 2.628 principios activos, cifra que para el corte de diciembre pasado llegó a 1.242.

Según los datos oficiales, en prácticamente todas las categorías de medicamentos hay crecimientos en las unidades vendidas. Se destacan los crecimientos en medicamentos contra el cáncer (207%), enfermedades huérfanas (33%), anticonceptivos (20%), diabetes (16%), trastorno mental e hipertensión arterial (15%), entre otros.

Según los informes oficiales del Ministerio de Salud y del Invima, la escasez y desabastecimiento de medicamentos en el país obedece a múltiples causas que incluyen el incremento de la demanda, restricciones por marcas o fabricantes en la contratación, no entrega oportuna de los pedidos a los gestores o represamiento de cerca de 20 mil trámites en el INVIMA. Dentro del listado, en el que están otros aspectos regulatorios y sanitarios, no aparece por ningún lado la supuesta no compra de medicamentos de las EPS. En cambio sí, asuntos que deben ser resueltos por el Gobierno Nacional.

PORTAFOLIO