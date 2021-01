‘Es difícil tener una expectativa concreta sobre la temporada’

Pese a la incertidumbre que genera la pandemia para el desarrollo de la temporada escolar en el país, la marca Norma presenta novedades al mercado. Lanza una línea de cuadernos con el sello Papel Natural, hecho de fibra virgen de caña de azúcar y libre de cloro. Guillermo Cely, gerente de Ventas y Mercadeo Carvajal Pulpa y Papel S.A. resalta la importancia de la sostenibilidad para el consumidor y habla de las expectativas para la temporada.



(Ventas de temporada escolar, en suspenso por la pandemia).

¿Ya tenían productos con bagazo de caña?



El año pasado hicimos una pequeña prueba porque queríamos ver la reacción de nuestros clientes. Tuvimos una respuesta positiva de comerciantes y usurarios. Por esto, se decidió hacerlo en esta temporada de forma contundente con volúmenes y trabajar para que la gente entienda el concepto.



¿Cuál es el concepto?



Es lo natural, que el papel del producto se hace con bagazo de caña. Eso significa que no utilizamos arboles. Tienen unos beneficios importantes desde el punto de vista de sostenibilidad porque no se emplean químicos y no lleva proceso de blanqueamiento. Tenemos papel fotocopia de papel natural y ahora los cuadernos. En el mundo se fabrican al año 400 millones de toneladas de papeles para impresión, escritura y empaques.



(Temporada escolar representa el 40% de las ventas anuales del sector).



El 98% de esta producción proviene de fuentes maderables y de procesos de reciclaje, solo el 2% de pulpa de fibras alternativas y apenas el 0,6% del bagazo de la caña. Nos encontramos dentro de esos porcentajes. Desde nuestras plantas de producción en Yumbo (Valle del Cauca) y Guachené (Cauca) somos uno de los cuatro países que producimos papel a partir del bagazo de la caña de azúcar.



¿Cómo se llama la nueva marca sostenible?



Estamos lanzando el sello Papel Natural, bajo el cual tendremos las marcas de cuadernos Ecoplanet e Imágenes Natural y Resmillas Reprograf Natural.



¿Del total de la oferta cuánto es de este material sostenible?



Este es un proceso que el mundo pide cada vez más. Nosotros tenemos el papel de fotocopia, versión blanca y natural. El color natural representa en este momentos entre el 13 y el 15% del volumen total que vendemos, teniendo nosotros el 73% a 74% de participación de mercado en Colombia. Varias empresas han adoptado este producto.



Pensamos que en educación, a corto plazo esté en cerca del 10% del volumen total y, por supuesto, es algo que va a evolucionar con el tiempo en todos los segmentos. Nos pasa también con los empaques que han tenido una preferencia superior a los tradicionales.



¿Las otras marcas también incluirán estos materiales?



Sí, en Carvajal le apostamos a la sostenibilidad. Con el lanzamiento del Papel Natural ofrecemos una respuesta a la necesidad de un consumidor consciente del cuidado del medio ambiente.



¿Cuál es la meta con la marca en el primer año?



Nuestra expectativa es que Papel Natural sea el 50% de la facturación de nuestros lanzamientos.



¿Cuál es la expectativa de Norma para la temporada escolar en medio de la pandemia, frente al 2020?



El consumo definitivamente no es el mismo con los estudiantes en modalidad virtual. Los gobiernos de todo el mundo han priorizado la reapertura de los colegios por los inconvenientes y desafíos de la virtualidad. Se sabe que el acceso a los recursos tecnológicos es limitado en muchos hogares, a lo cual se suma que la educación virtual es un modelo que apenas se está ajustando y se precipitó inesperadamente con la pandemia. El uso de medios físicos como el papel, cuadernos, colores, etc., contribuye de una manera diferente al desarrollo cognitivo, motriz y al aprendizaje en general. En este momento es difícil tener una expectativa concreta del resultado de la temporada. Dependemos de la evolución de variables como los contagios, las medidas que tome el gobierno en cuanto a la alternancia y la disposición de los padres a enviar los niños al colegio.



¿Y qué pasó en el segundo semestre?



La experiencia de la temporada B y de otros países, nos ha dejado ver que la compra escolar se ha aplazado y las temporadas se alargan.



Por ejemplo, en México, donde la temporada escolar se juega normalmente en julio y agosto, por la pandemia tuvo picos de venta muy importantes hasta el mes de octubre. Ante la incertidumbre, nos hemos concentrado en la consolidación de proceso de producción y distribución que nos permitan reaccionar a las señales que presente la demanda. Por otro lado, nos fortalecimos en venta online, lanzamos Crea todo, nuestro marketplace, plataforma de e-commerce con la cual buscamos apoyar a los clientes en este momento de tanto protagonismo del entorno digital.



¿Qué notaron en el mercado?



El calendario B tuvo comportamientos diferentes según la línea, algunas estuvieron bastante afectadas con decrecimientos hasta del 40%, otras se mantuvieron o incluso crecieron ya que al estar los niños en casa se requieren elementos para fines de entretenimiento y didácticos, con el fin de alejarlos de las pantallas.



¿Qué ha pasado en materia de exportaciones?



Aunque la crisis ha sido mundial, Carvajal por su posicionamiento y la ventaja competitiva que da ser productores de papel, el año pasado batimos récord de exportaciones de cuadernos, sobre todo por las ventas a Estados Unidos. Para este año estamos en proceso de negociación con nuestros clientes.