Lo que hacen los constructores para vender en tiempos de coronavirus

A medida que pasan los días también crece la expectativa sobre cuál será el verdadero impacto económico de la pandemia del coronavirus en el país. Durante el tiempo de aislamiento, la preocupación ha cambiado los hábitos de compra de las personas y el deterioro del consumo ya es evidente en algunos sectores.



(Lea: Caída histórica del mercado automotor, en marzo)

Por ejemplo, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, advirtió sobre cómo en los últimos días las ventas para los comerciantes han disminuido considerablemente (72,1%). De otro lado, según cifras recogidas por Kantar, el 86% de las personas en el mundo ya han cambiado sus hábitos de consumo por la COVID-19.



(Lea: Por cuarentena, tiendas venden hasta $700.000 más cada día)



“En esta época de crisis y pandemia, los consumidores se han destacado por ser racionales, es decir, planean más antes de comprar y atraviesan por un momento de recesión en la que los productos de lujo pierden relevancia”, dice el informe.



(Lea: Gobierno fija cuatro medidas para el pago de arriendos en el país)



Esta situación no es ajena para el sector inmobiliario, que ha tenido que cerrar sus salsas de ventas y suspender la construcción proyectos mientras pasa el periodo de aislamiento, sin embargo, vienen avanzado en temas de ventas digitales, las cuales han cobrado más relevancia por la crisis del virus.



Sobre esta coyuntura, Alejandro Callejas Aristizábal, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, comenta que las compañías han acudido a toda su creatividad para reinventarse y continuar con la promoción de los proyectos.



“Hemos tenido la oportunidad de compartir las buenas prácticas que se están dando desde nuestras empresas afiliadas, y encontramos que en materia de comercialización de vivienda, las herramientas tecnológicas han sido la clave”, explica Callejas Aristizábal.



Y agrega que en estos días las empresas ha potencializado las páginas web de sus proyectos, han recurrido a nuevas alternativas para trasladar los apartamentos modelos a plataformas virtuales y hacen uso de diferentes tecnologías para que los compradores sigan teniendo experiencias y puedan cerrar la compra. “En estas estrategias la atención de los clientes y el acompañamiento en el cierre del negocio han sido fundamentales”, precisa.



En esa línea Alejandro Castañeda, gerente de ACCI Consultora Inmobiliaria, señala que este periodo ha sido propicio para fortalecer las campañas en redes sociales para mantenerse activos con los proyectos. “Esta época es un reto para los inversionistas y se han reenfocado campañas para atraer clientes del exterior teniendo en cuenta que la fortaleza del dólar frente al peso hace los proyectos más interesantes”, dice.



De igual forma, dice que lo primordial en este momento es que las constructoras se mantengan activas en los canales digitales. No obstante, afirma que si bien las notarias están abiertas, los horarios de atención son muy cortos para poder realizar las diligencias de escrituración. A eso se suma que las oficinas de registro de instrumentos públicos están cerradas, razón por la que los procesos de venta se estancan en este punto.



Andrés Arango, directivo de la firma Urbanum, indica que las compañías vienen trabajando desde hace tiempo para incrementar la ventas a través de los canales digitales y esta coyuntura ha dado un impulso a este medio.



“Se han hecho lanzamientos virtuales donde la meta para este año es llegar a un 20% en ventas. Es clave en eso los chat, los recorridos virtuales y los mecanismos que permitan al cliente dar la mirada más cercana del proyecto”, indica.



No obstante, al igual que Castañeda, advierte que faltan mecanismos de escrituración virtuales para evitar los desplazamientos. Finalmente, destacó que en este momento no hay registro de personas que desistan de proyectos. “Quienes hacen negocios con firmas serias y sólidas pueden tener tranquilidad”, afirma, al tiempo que puntualiza que el sector es uno de los principales motores de la reactivación económica del país.