España avala extradición de Carlos Mattos, exrepresetante de Hyundai

La Audiencia Nacional española accedió a la extradición a Colombia del empresario hispanocolombiano Carlos Mattos, al que la Fiscalía de ese país acusa de cuatro delitos por un caso de corrupción relacionado con un pleito que mantuvo con la compañía surcoreana Hyundai de la que fue representante.



En un auto, al que tuvo Efe este miércoles, los jueces dieron el visto bueno a la entrega de Mattos -si bien la última palabra corresponde al Gobierno español-, tras descartar una motivación política en la reclamación de Colombia, como alegó el empresario en la vista de extradición.

La Fiscalía colombiana le acusa de sobornar a funcionarios judiciales e ingenieros, que supuestamente ayudaron a acelerar el curso de una demanda en la que estaba implicado y lograr así que esta llegara al despacho de un juez que fallaría a su favor.



Los hechos se remontan a 2015, cuando la surcompañía Hyundai Motor decidió quitar a la empresa de Mattos, Hyundai Colombia, la representación de la marca en el país.



En su resolución, contra la que cabe recurso, el tribunal descarta la persecución política del reclamado, que en la vista de extradición denunció que el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, que fue su abogado en este caso, le persigue "de una manera despiadada".



Sin embargo, para la Sala "la sola relación" del reclamado con el Fiscal General colombiano, no permite atribuir carácter político a la persecución penal y agrega que esa cuestión deberá ser resuelta en Colombia, pero "no deben impedir el enjuiciamiento" en ese país.



Tampoco su nacionalidad española, que obtuvo en 1999, impide la entrega y sobre la posibilidad de que se le pudiera juzgar en España, como planteó el acusado, denunciando que en Colombia "no hay justicia", los magistrados consideran que en este caso "concurren varias circunstancias que aconsejan el enjuiciamiento de los hechos en el lugar en el que se produjeron los presuntos actos delictivos".



La Sala recuerda además que ya han sido juzgadas en ese país varias de las personas que intervinieron en los hechos y hay otros juicios pendientes, además del de Mattos, "lo que puede provocar riesgo de resoluciones contradictorias si se enjuician por separado".



Lo que sí le permitirá la nacionalidad española, añade el auto, es solicitar el cumplimiento en España de la pena que finalmente se le pudiera imponer.



Para acceder a la entrega, los magistrados argumentan que se dan los requisitos de doble incriminación -analogía de los delitos en ambos países- y mínimo punitivo, exigibles para acceder a la entrega.



La causa contra Mattos, que se encuentra en libertad provisional en España, se inició a raíz de que el empresario demandara en Colombia a Hyundai para que se le reparara por los daños ocasionados por haberle retirado la representación de la marca.



Dos meses después de presentar la demanda, elaborada por un exmagistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema, el juez Reinaldo Huertas falló a favor de Mattos, con lo cual se impidió a la multinacional la comercialización de sus vehículos con una compañía diferente a la del ahora reclamado.



Por este caso, las autoridades colombianas iniciaron una investigación y lo declararon huido después de que no se presentara en el consulado de Colombia en Madrid a la audiencia virtual en su contra.



