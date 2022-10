Inflación y pobreza: los precios suben y los pobres son más pobres

Entre sus manos callosas, Miguel* junta varias monedas en orden ascendente. Primero van las de $50 y así hasta la única de $500 que llegó a sus arcas. No hay de $1.000. Ni hablar. No fue un día fácil y ya cae la tarde. El hambre apremia y el tiempo no se detiene. Cabalga.

Con lo que pudo reunir le habría alcanzado para un pan y una rodaja de salchichón para distraer la sensación de vacío en su estómago, pero hoy no alcanza. Aunque prefiera la comida que el vicio, tampoco sería suficiente esa pequeña torre de monedas. No tendrá más opciones que seguir mendigando. Se acostumbró a eso, pero ese no es el punto. El punto es que no le alcanza y se rehúsa a los programas gubernamentales. Sigue en su ley.

Su historia es apenas una de las millones que reflejan el alza de precios. ¿Extrema? Como esa hay muchas.

Está también la de César Surdis, un reciclador formalizado de Soacha, propietario de un camión en el que recoge los residuos y materiales que los bogotanos y los habitantes del vecino municipio de Bogotá dejan en las calles. Vive de eso hace más de 40 años y con ese trabajo ha sacado adelante a sus 4 hijos. Dos de ellos aún viven con él y con su esposa.

A pesar de las dos caras distintas de esta historia, tanto Miguel como César han visto cómo los precios de los productos de reciclaje que les venden a las grandes bodegas bajan y reducen sus ingresos significativamente, en medio de una alta inflación que ha encarecido todo, menos lo que venden, que, por el contrario, se ha abaratado.

“Nosotros los recicladores nos preguntamos por qué están bajando los productos de las materias primas de reciclaje como la chatarra, el cartón, el papel, los polímeros. Sin embargo no lo han hecho los productos como el cobre, la varilla o el papel procesado que es el producto que se hace con lo que nosotros reciclamos”, le dijo César Surdis a Portafolio.

Y es que según él, los productos PET, como botellas y otros envases de su tipo, han disminuido unos $1.000 el kilo. Mientras que hace unos meses se vendía en unos $2.500, hoy lo pagan a $1.500. Esto, por supuesto, ha disminuido considerablemente sus ingresos, mientras que la inflación galopante no se detiene. Hay que comer, pagar servicios. Sobrevivir.

De acuerdo con Jackeline Piraján, economista de Scotiabank Colpatria, si bien la variación anual de la inflación llegó en septiembre de 2022 a 11,44 %, para las personas más vulnerables esa inflación supera el 13 %, jalonada por el alza de los precios de los alimentos.

'Un impuesto para los pobres'



Las alzas de precios han sido denominadas por algunos como un “impuesto a los pobres”, ya que a quienes más afecta son a las personas que viven en condición de vulnerabilidad.

A comienzos del año y ante la escalada que empezó a tener el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el centro de estudios económicos Anif realizó un análisis sobre el impacto que podría tener la inflación sobre las líneas de pobreza y pobreza extrema, y concluyó que “por cada punto de crecimiento de la inflación de alimentos por encima de la inflación total, la pobreza extrema incrementaría 0,25 puntos”.

Según dijo en su momento Mauricio Santamaría, presidente de Anif, “si los precios de los alimentos hubieran subido en 2020 lo que han subido hoy, la pobreza extrema no hubiese sido 15 % sino 19,3 %, es decir, 2 millones más de personas en la pobreza extrema, eso es lo que va a causar el incremento de la inflación este año”.

En la actualidad la cifra es superior, pues la inflación parece no tener techo y asfixia a los hogares con menos ingresos, ya que si lo único para lo que les alcanza es para los alimentos y estos suben, cada vez será más difícil comer.

Dentro de las razones que aportaron a esta subida inflacionaria en septiembre, se encuentran las comidas en establecimientos de servicio a la mesa, el servicio de electricidad y el consumo de carne de res y derivados.

Sin duda, los alimentos y bebidas no alcohólicas son el rubro que más ha hecho subir la inflación, así como, los servicios públicos, el costo del transporte y los restaurantes y hoteles, una triste realidad para millones de familias y colombianos que como Miguel y César salen a diario a hacerle “juego al centavo”.

JAVIER ACOSTA

Periodista de Portafolio

*Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente