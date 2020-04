Esperan que se dinamice el crédito a las microempresas

Después de que el presidente Iván Duque dijo el martes que espera un mayor número de créditos hacia el sector de las mipymes, luego del compromiso de dar el 90% de las garantías, solo falta que comience a dinamizarse la cartera para un sector donde hay 1,6 millones de unidades de negocios.



Además de ser al que menos periodos de gracia y prórrogas se le han otorgado, tampoco ha sido favorecido con suficiente crédito para pagar nóminas.



El mandatario aseguró en una entrevista radial que se necesita “una actitud colaborativa de los bancos” y dijo que con una garantía del 90 por ciento por parte del Gobierno para los créditos “no tienen excusa para no hacerlo”. Además, advirtió que “no se pueden satanizar” sectores.



Duque explicó que para mayor tranquilidad del sector financiero, el Gobierno decidió que pondrá el 90 por ciento de la garantía, es decir, que de cada 100 pesos que presten, el 90 del respaldo lo pone el Ejecutivo para responder en caso que no puedan cumplir los beneficiarios.



Por eso el mandatario destacó que esa es una carta de respaldo “no sólo supremamente alta sino que además quita cualquier argumento de ser conservadores frente a la concentración de riesgo porque estamos hablando es de atender una emergencia”.



Por eso dijo que a partir del anuncio de esa garantía y de la capitalización del Fondo Nacional de Garantías “lo que necesitamos esta semana es que los bancos, también bajo esa línea, empiecen a irrigar los recursos a esas personas que tanto lo necesiten y actúen con velocidad y con sentido de colaboración”.



Duque dijo que en estos momentos es cuando necesitamos que la ciudadanía pueda sentirse también respaldada para acceder a esos recursos mucho más cuando hay garantías altas.



Por su parte, Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, lamentó que en la actual crisis “los anuncios se hagan cuando hay poca o ninguna preparación para adaptar el funcionamiento de lo que se dice”.



Lo anterior, en respuesta a si consideraba que la reacción del gobierno hacia el sector era rápida y adecuada. “Siempre he dicho que los bancos tienen que adaptarse y en cambio no hay manejos adecuados entre el anuncio y la preparación del producto. Era mejor esperar y luego anunciar para no tener estos inconvenientes que hemos vivido”, consideró la dirigente gremial.



Quintero confió en que se atienda ese represamiento de créditos teniendo en cuenta que hay unos bancos más ágiles que otros, pero lo importante es que estos muestren el sentido de solidaridad”, aseguró.



Acopi presentó ayer una encuesta en la que se muestra el impacto económico de la actual crisis.



El 40% de los consultados afirma presentar una afectación que supera el 76% en el nivel de ventas e ingresos de sus empresas, mientras que un 34,4% indica que este efecto podría estar entre 51% - 75%.



En materia de mercado laboral, pese a las condiciones actuales en el cese de actividades por parte de las MiPymes, el 65,32% de empleadores mantuvo su planta de personal, seguido de un 17% que despidió entre el 1 y 10% de sus trabajadores. Sin embargo, el 61% de empresarios considera que podrían comenzar a cesar contratos en los próximos tres meses debido a la falta de liquidez.