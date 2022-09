Esperanza de vida cayó en Colombia 4 años desde 2019

Desde 1990, cuando el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó el primer Índice de Desarrollo Humano (IDH) -que mide la situación de la salud, la educación y las condiciones de vida de los países-, no se había evidenciado un retroceso mundial del bienestar por dos años consecutivos como lo muestra el informe que se acaba de presentar y en el que Colombia mostró una disminución en la esperanza de vida.



(Lea: El 58% de desempleados no culminaron el bachillerato).

El documento ‘Tiempos inciertos y vidas inestables, definiendo nuestro futuro en un mundo en transformación’, dice que la esperanza al nacer cayó 4 años para Colombia entre 2019 y 2021 de 76,8 años a 72,8 años.



Mientras tanto, los países de la región Latinoamericana en promedio redujeron 3 años en la esperanza de vida al nacer. Y en el mundo se presentó una reducción de 2 años en la esperanza de vida.



El informe dice que el desarrollo humano ha retrocedido a niveles de 2016, revirtiendo gran parte de los avances hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El retroceso es prácticamente universal, ya que más del 90% de países registran un deterioro de los niveles de su IDH en 2020 o en 2021, y más del 40% en ambos años, una demostración de que la crisis sigue empeorando para muchos.



(Además: Bancos latinos, menos expuestos a condiciones financieras limitadas).



El informe muestra que Colombia obtuvo el puesto 88 en el ranking de IDH con un valor del índice de 0,752. Este resultado muestra un leve descenso respecto al año 2020 (0,759). Sin embargo, Colombia se mantiene en el puesto 88 en el ranking.

Esta plataforma, que desde su creación ha ayudado a más de 1500 adultos mayores a convertirse en ‘viejennials’, planea en el largo plazo expandir esta propuesta de digitalización a otros países. Archivo particular

Países de la región latinoamericana como Chile, México, Perú y Brasil ocupan mejores posiciones que Colombia.



También menciona que el aumento en la pobreza monetaria (35,7% en 2019 a 39,3% en 2021) deja un total de 19,6 millones de pobres en Colombia.



El IDH dice que en temas de escolaridad para el país no hay cambios sustanciales en años esperados de escolaridad y años promedio de escolaridad en los últimos 3 años considerados.



Asimismo, el ingreso en general no varió mucho frente a 2019 en Colombia, Latinoamérica y el mundo. Sin embargo, manifiesta el informe que sí se ve reflejado un descenso importante en el 2020 y luego una recuperación. Acá no está considerado temas de desigualdad que podría mostrar otra realidad en cada país.



(Siga leyendo: Las peticiones que hizo Petro para fortalecer la economía popular).



Colombia se encuentra actualmente en niveles similares al promedio de Latinoamérica (0,754) y de países de alto desarrollo del mundo (0,755). En general el IDH de Colombia para 2021 está por encima del promedio del mundo (0,732).



PORTAFOLIO