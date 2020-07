‘Esta crisis, por la covid-19, nos hizo dar un paso atrás enorme’

Diego Fernando Prieto lleva ocho años como presidente del Banco Caja Social, pero antes de haber ocupado el cargo se desempeñaba como Vicepresidente de Negocio Empresarial y constructor. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años en la organización donde desempeñó varios cargos.



¿Cómo ha sido el trabajo del banco en la pandemia?



Desde el primer momento se tomaron medidas para asegurar la transaccionalidad y acceso a los servicios de los clientes y se eliminaron varios costos como las transferencias interbancarias. Habilitamos todas las redes de cajeros en el país sin costos para los clientes, reforzamos los canales virtuales y subimos los topes para operaciones.



A todos los clientes de manera automática y sin gestión alguna, que estuvieran al día al 29 de febrero o con un máximo de 30 días de mora, les dimos un aplazamiento automático de dos cuotas y el banco condonó el 50% de los intereses en abril para todos los clientes. Y luego decidimos darles la oportunidad, por un mes más, de aplazar el pago del crédito.



A los que siguieron pagando les descontamos un 30% adicional en los intereses. La Fundación Grupo Social, dueña del banco, bajo el entendimiento de que se necesita solidaridad en estos momentos, tomó la decisión de pagar por los clientes entre 20 y 25% de las cuotas en los siguientes seis meses con la condición de que sigan pagando los créditos.



Esto quiere decir que los clientes que al 31 de mayo estuvieran al día o con una mora de 30 días máximo, y para quienes habían aplazado sus cuotas para las modalidades de libre destino, microcrédito, vehículo y crédito productivo para pequeña empresa, el descuento de su cuota para los próximos seis meses es de 20%, Para los deudores de vivienda el descuento es de 25%.



Todo esto gracias al pago de la Fundación Grupo Social directamente a las obligaciones en el Banco. Finalmente, en tarjeta de crédito y crédito rotativo, se acordó que se abonará el 3,5% al capital que adeudaban al 31 de mayo.



¿Cuánto vale la operación?



Ese esfuerzo de la Fundación Grupo Social asciende a $300.000 millones. Son recursos que hacen parte de su patrimonio construido en muchos años. Es lo que permite esa reducción de las cuotas entre 20% y 25% y tiene la connotación de que los clientes no deben hacer nada para obtener ese beneficio.



¿Hay algo bueno que se le pueda sacar a esta crisis?



La capacidad de resiliencia para adaptarse a una nueva circunstancia es algo que no se puede desconocer. Ojalá esta crisis haga posible que la sociedad trabaje por consolidar una cultura mucho más basada en esos elementos que son lo realmente importante y ver el sentido mismo de la vida.



¿Cómo evalúa el papel del Gobierno en la crisis?



Esto nos cogió a todos de manera imprevista. La dosis de recursividad desde todos los ámbitos de la economía ha salido a relucir. Es la mayor prueba de fuego, de aprender sobre la marcha y de ir poniéndose en el lugar de los otros para tratar de salir adelante en este desafío.



¿Y el papel del Banco de la República?



Pararse desde la crítica es fácil, pero todos hemos ido aprendiendo para afrontar la realidad. Algunos dicen que se podría hacer mejor, otros dirán que todo ha sido bien, pero creo que hay interés genuino de ayudarnos a salir de la crisis.



¿Es mito o realidad que los bancos no bajan lo intereses?



Es una realidad que las tasas de interés sí han bajado, esto dentro del proceso de transmisión de las políticas que en ese sentido ha venido adoptando el Banco de la República de reducir las tasas de interés.



Gente independiente, del común y microempresas todavía se quejan de que no les dan crédito...



Las condiciones de los agentes no se pueden desconocer. Finalmente lo que hacen los bancos es administrar recursos del público y esa es su responsabilidad fundamental, una administración rigurosa de los recursos. Y en un ambiente de riesgo como el actual hay que ser un poco más cauteloso en la toma de decisión de riesgo de crédito y eso no se puede desconocer.



Pero se han venido potencializando instrumentos para facilitar ese otorgamiento de crédito a través de las líneas con garantías del Fondo Nacional de Garantías que habilitan a más clientes para acceder a la financiación, fundamental para irrigar de liquidez a la economía en una situación como la actual.



¿Cómo ve el tema del desempleo?



Es una de las peores situaciones que hemos enfrentado en nuestra historia. Hablar de un índice de desempleo del 21% y de 4,9 millones de colombianos desempleados es absolutamente dramático y de allí la importancia de que con la mesura y prudencia necesaria, propender por la recuperación de los diferentes sectores con las medidas de protección para hacerle frente a ese flagelo que es lo que más empobrece a una sociedad.



¿Esto amerita una reforma laboral?



El país va a tener que enfrentar un proceso de redefinición de muchas de las reglas del juego y va a tener que abocar un proceso de reformas estructurales para recuperar lo que hemos perdido en este tiempo y que habíamos logrado en los últimos años.



Habrá que pasar por lo laboral, por lo tributario, por varias reformas para crear un nuevo orden y recuperar el paso atrás enorme que hemos dado, producto de esta inesperada y lamentable situación.