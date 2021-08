¿Está en riesgo independencia del Banco de la República?

La renuncia de Carolina Soto como codirectora del Banco de la República terminó por darle la oportunidad al presidente Iván Duque de nombrar completamente la junta directiva del Emisor.



Si bien no será el primer Jefe de Estado que lo haga desde 1991, la situación revive nuevamente el debate sobre la independencia del banco central del país, más aun cuando el último nombramiento generó suspicacias sobre su imparcialidad.



Concretamente, se criticó la llegada al Emisor de Bibiana Taboada Arango, hija de la Alicia Arango, exministra de Trabajo y del Interior y considerada del círculo más cercano del Presidente.



En su momento, un excodirector del Banco de la República que prefirió que se omitiera su nombre dijo a Portafolio de Taboada que “aunque tiene algunos méritos, no tiene la trayectoria para este cargo. Es un nombramiento político”.



Mientras que el también excodirector del Emisor, Salomón Kalmanovitz, dijo que “el mérito de Bibiana Toboada es ser hija de una política muy cercana al Presidente. Sus credenciales académicas son pobres y no tiene formación avanzada ni experiencia en los temas que se tratan en la Junta directiva de un banco central... por lo tanto la independencia del Banco de la República está amenazada”.



Sobre la renuncia de Soto y lo que viene, el decano de economía de la Universidad Externado, Julián Arévalo, indicó que la dimisión al cargo no era necesaria teniendo en cuenta la formalización de la candidatura a la presidencia de Alejandro Gaviria, su esposo.



“A pesar de que no era un requisito de ley, me parece que es un mensaje positivo en términos de las campañas”.



No obstante, indicó que en lo que tiene que ver con la independencia del Banco de la República hay preocupación.



“No solamente los últimos nombramientos fueron hechos por el presidente Duque, sino que fueron bastante cuestionables por tratarse de las personas que fueron nombradas. Deja bastantes dudas sobre qué tanto el próximo nombramiento va a honrar la independencia del Emisor o va irse por esta línea de nombramientos que dejaron un sabor de cierto nepotismo”, precisó Arévalo.



Por su parte, Mauricio Cabrera Galvis, analista económico, indicó que en principio se supone que el Presidente tendrá un criterio técnico para nombrarlos. Sin embargo, resaltó el hecho de que en la última decisión del Jefe de Estado no tuvo ese criterio al hacer o énfasis al parentesco de Taboada con Alicia Arango.



“Es de esperar que esto no se repita. Ahí va a depender de mucho de la decisión que tome el Presidente. Ojalá, no se presente esta situación nombrar por razones políticas”, precisó.



