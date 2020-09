“Estamos casi en los niveles de ventas precovid”

“Hablar de construcción es hablar de recuperación”, con esta óptica Sandra Forero, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), aseguró que se llevará a cabo desde hoy la primera versión virtual del congreso anual del sector edificador. La coyuntura del covid puso sobre la mesa varios retos para las constructoras, y recuperar el ritmo y la demanda es uno de los retos que se han trazado estos meses. Forero habló sobre cómo está el sector, cómo ven los subsidios del Gobierno y las peticiones que tienen.



¿Cuál será el papel del sector edificador en la reactivación?



Una cifra que enmarca la importancia del sector en la reactivación es que ocupa 14% de la mano de obra en todos los niveles de calificación. Generamos encadenamientos directos con 36 subsectores y 164 líneas de producción, cuando construimos estamos moviendo 54% del aparato productivo del país. Otra cifra importante, y por eso nos consideramos pilar de la reactivación, es que de cada $100 en vivienda, $55 se van para la demanda de insumos y materiales, para la industria.



¿Ya se está recuperando el sector en este trimestre?



Tenemos un balance positivo. El reinicio de actividades ha sido gradual, pero efectivo. En agosto logramos casi 16.800 unidades vendidas, crecimos 12% respecto a julio, multiplicamos las ventas de abril por tres y estamos llegando casi a los niveles de ventas precovid.



Desde la demanda de insumos, tenemos 98% de los proyectos reactivados, a eso sumamos todas las iniciaciones de enero a agosto, que son 65.000 unidades de vivienda. En cuanto a los empleos, ya se han recuperado 200.000 puestos de trabajo frente a abril y mayo, pero todavía quedan 112.000 puestos de trabajo para estar en cifras precovid. Hablar de construcción es hablar de recuperación.



¿Cuántos proyectos y viviendas disponibles hay?



En este momento tenemos en el país activos 3.500 proyectos de vivienda nueva con 145.000 unidades de vivienda en oferta. De esto, 70% está en preventa, 45% son Viviendas de Interés Social (VIS) y 85% de las viviendas en oferta tienen algún beneficio del Gobierno, que ya sacó el decreto para subsidio de No VIS.



¿Qué regiones concentran estos proyectos?



La oferta tiene una participación variada, pero la reactivación se está dando de manera homogénea. Hay que destacar la dinámica de la Costa Atlántica, el Eje Cafetero, Valle y Antioquia.



¿Cómo está la oferta con relación a la demanda? ¿Hay suficientes compradores?



El Gobierno con el plan de reactivación decidió que uno de los focos fueran las edificaciones. Profundizó unos programas que ya están operando y anunció otros que van a comenzar. El esfuerzo fiscal va enfocado a fortalecer demanda y mitigar la coyuntura.



Con Mi Casa Ya, el programa para financiar viviendas de interés social, lo que hace el Gobierno es buscar más subsidios para cobijar un mayor mercado. Las ventas están cerca a los niveles de precovid, creo que incluso se van a necesitar más subsidios.



En el segmento medio, que esto sí es nuevo, el Gobierno destina 100.000 cupos para subsidiar la tasa del crédito hipotecario para viviendas entre $130 y $440 millones. El Gobierno dará un aporte mensual durante siete años a los hogares, y reduce la cuota hasta en 35%.



La confianza del consumidor muestra que los colombianos no creen que sea

momento para comprar vivienda. ¿No podría darse una burbuja si se endeudan?



No, la burbuja es algo que está muy controlado en los últimos años, los hogares no se han estado sobreendeudando, ni hemos visto gran cantidad de desestimientos. Lo que sí mostró la última medición de Fedesarrollo es que si bien la intención de compra no está en terreno positivo, sí mejoró. Eso unido a los programas del Gobierno y la decisión del Banco de la República que volvió a bajar la tasa de referencia, que aún no se han transferido a los créditos hipotecarios, lo que vuelve al sector muy atractivo para que la demanda empiece a reaccionar.



¿Qué necesita el sector para incentivar la inversión?



Presentamos al Gobierno once iniciativas para la reactivación. Ya abordamos dos de las principales, de cómo lograr que los hogares compren más vivienda. Hay otra enfocada en lograr garantías crediticias del Fondo Nacional de Garantías, que ayudarían a que se mejore el perfil crediticio de los hogares.



En la oferta estamos apostando a más proyectos de edificaciones no residenciales, buscando mecanismos para una incorporación de suelos más ágil. Otra propuesta que le hicimos al Gobierno es que también se hagan pliegos tipo, que haya una contratación efectiva y eficiente de contrataciones sociales.



Otra idea es promover proyectos para un arrendamiento especializado y generar oferta para 44% de hogares colombianos que hoy viven en arriendo, esto funciona muy bien en EE.UU., Chile, México y Perú. Otra propuesta es exportar vivienda, que cambiemos la manera de promocionar la vivienda fuera, para que colombianos residentes en el exterior y extranjeros compren en Colombia.



¿Qué respuestas ha dado el Gobierno a estas propuestas?



Estas iniciativas se han presentado al presidente, al Ministro de Vivienda, a Hacienda, DNP, la vicepresidencia, la Alta Consejera para la Competitividad, y cada uno tiene en su agenda muchos de los elementos. Creo que habrá anuncios del gobierno en varios sentidos. Cada uno tiene en su agenda algunos elementos.



¿Cuáles expectativas hay para el congreso virtual?



Es un gran reto realizar el Congreso Virtual, será casi un mes de temas, porque en realidad terminará el 15 de octubre, tendremos tres días de agenda temática, una rueda de negocios virtual el 29 de septiembre, una muestra comercial por un mes, cuatro conversatorios para hablar de regiones, ciudades y reactivación, que vamos a hacer cada miércoles, y vamos a cerrar el 15 de octubre con un foro de reactivación.



Laura Lucía Becerra Elejalde