‘Estamos viendo recuperación del mercado laboral’: Duque

Firmados los 12 primeros pactos por el crecimiento y el empleo, lo que sigue es que el Gobierno cumpla sus compromisos de largo, mediano y corto plazo, con el fin de que los sectores involucrados empiecen a hacer la tarea para impulsar la productividad.



Esto, en medio de un panorama favorable en el que se está empezando a ver una recuperación del mercado laboral, según dijo ayer el presidente de la República, Iván Duque.



Aunque inicialmente se habló de la firma de los primero 14 acuerdos, ayer se concretó un paquete de 12 que abarcan las siguientes actividades: cacao, turismo, carne, alimentos procesados, moda, químico, agroforestal, movimiento (astilleros y aeronáutica), BPO, economía naranja, software & TI y construcción.



La vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, confirmó que la meta es que en los próximos tres años estos sectores puedan generar 866.000 empleos.



A su vez, sus exportaciones deben pasar de US$6.600 millones a US$10.156 millones, mientras que el valor de la producción debe aumentar en $13,4 billones. Agregó que los próximos, que se darán a conocer en septiembre, tendrán que ver con azúcar, palma, frutas, lácteos, minería y electricidad.



Igualmente, la Vicepresidenta planteó que hay que hacer esfuerzos para que la competitividad “no sea solamente mecanizar y automatizar. Es también preparar mejor el recurso humano, darle las herramientas para que este país haga parte activa de la Cuarta Revolución Industrial”.



Para la alta funcionaria, el trabajo entre el sector público y privado para sacar estos planes de crecimiento sectorial es una muestra de la responsabilidad que comparten para que el país salga adelante ‘produciendo y creciendo’.



El acto de firma de los 12 primeros acuerdos por el crecimiento, ayer en el Teatro Colón de Bogotá, con una asistencia nutrida de empresarios y dirigentes gremiales, también sirvió para que estos renovaran su respaldo al Gobierno, y el presidente Duque expusiera la relevancia del sector privado en el desarrollo económico y social del país.



Al comentar sobre el estado de la economía, en el marco del primer año de su Gobierno que se cumple mañana, Duque advirtió datos favorables. Dijo que mientras caen las expectativas de crecimiento para América Latina, que bordean 1% y algunos lo estiman en 0,5%, Colombia se ve como una de las naciones que estará sobre 3%.



Entre las razones de dicho resultado, el Jefe de Estado comentó que el control de la inflación y la estabilidad jurídica e institucional, son aspectos que los mercados valoran.



Asimismo dijo que otra buena señal para la economía se ve en las últimas cifras del mercado laboral. “Colombia ha mostrado su resiliencia este año, porque si bien a mí también me preocupan las cifras de empleo, como lo dije hace unos meses, y trabajamos para resolverlas, quiero decirles que una de las grandes fortalezas que tiene el país es que ya estamos viendo esa recuperación del mercado, con los datos que arrojó el Dane la semana pasada”, precisó.



En esta línea agregó que las cifras de recuperación del empleo “no nos llenan ni de triunfalismo, ni de complacencia, pero que un país sea capaz de sortear esas adversidades, sufriendo la más grave crisis migratoria que haya tenido la región en su historia, muestra que Colombia es un país fuerte y no enclenque”.



DEFENSA A LAS EMPRESAS

Para el Presidente cuando se ven los aspectos positivos de Colombia cabe preguntarse “¿será que no nos gusta darnos cuenta del progreso y estamos pendientes, muchas veces, de la ponzoña o de la crítica, el mero ataque rutinario en materia política?”.



Insistió en que ha creído en la iniciativa privada y en que “los países que transitan hacia los grandes descalabros políticos son aquellos donde se deja que surja un discurso sectario, por demás segregacionista, discriminador, polarizador, que quiere vender a todo el que genera empleo bajo el término ¡rico!, para tratar de promover la lucha de clases y, por esa vía consolidar aspiraciones políticas”.



“Defender el espíritu empresarial es defender la democracia misma, el Estado de derecho mismo, y darnos cuenta que donde hay un empresario hay un valiente que está dispuesto a tomar riesgos generando empleo para producir impacto positivo en la sociedad”, señaló a los empresarios que lo aplaudieron a lo largo de su intervención.



A su turno, los representantes del sector privado, asistentes al acto en el Teatro Colón, se concentraron en exaltar el valor de los pactos y reconocieron al actual Gobierno como un aliado para sacar adelante el aparato productivo nacional.



Jorge Enrique Bedoya, presidente del Consejo Gremial Nacional y cabeza de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), le dijo al presidente Duque que le está cumpliendo al país con un programa “que es amigo de la generación de empleo y que también busca el crecimiento y la rentabilidad de todos los sectores de la producción”.



A manera de balance del primer año del actual Gobierno, Bedoya dijo que muchas son las virtudes frente al sector productivo y destacó su capacidad de diálogo con los empresarios.



“Tenemos claro es que este es un Gobierno como pocos, o tal vez como ninguno, que tiene una relación muy consolidada con quienes generamos empleo y la posibilidad de llevar nuestros productos, no solo a la mesa de los colombianos, sino a los mercados internacionales”, precisó.



A su turno, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, reiteró su llamado a que se valore el aporte de las empresas a la sociedad.



El dirigente gremial expresó al Primer Mandatario que “estábamos esperando desde varios años poder tener un diálogo en el que pudiéramos hacer una construcción conjunta con el Gobierno Nacional de todo esto que está contenido en estos 12 pactos, y en los otros que nos faltan de acá en adelante; cuenten con nuestro apoyo y nuestro reconocimiento”.



“Solamente si las empresas crecen podremos atender los programas de equidad, reducción de pobreza, salud, educación, recreación y desarrollo de infraestructura”, puntualizó.