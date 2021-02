Estándares ambientales llegan a la infraestructura en el país

Esta semana, en el marco de un conversatorio sobre movilidad sostenible, los ministerios de Transporte y Ambiente presentaron los ‘Lineamientos de Infraestructura Verde Vial para Colombia’, un documento con directrices encaminadas a que estos proyectos incorporen consideraciones ambientales en todas sus fases, desde la planeación, hasta la ejecución y la operación.



De acuerdo con el MinTransporte, el objetivo de estos lineamientos “es garantizar que durante la ejecución (de los proyectos) no se presenten impactos medioambientales negativos”, por medio de la incorporación integral de elementos ambientales, sociales, tecnológicos y de ingeniería.



“Lineamientos de Infraestructura Verde Vial es un documento que busca generar información y conocimiento técnico sobre las oportunidades para desarrollar infraestructura de transporte sostenible”, dijo la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.



El documento aclara que los lineamientos “son armónicos con la normativa ambiental expedida en el marco del licenciamiento” en la materia, que son complementarios a la gestión sostenible, y que lo que se busca con estos es propiciar, “en la práctica, se cumpla el objetivo del proceso de licenciamiento ambiental”.



Según el documento, la idea es que estas directrices sean aplicadas durante la planeación estratégica del sector, y se incorporen desde las etapas más tempranas de la planificación de la infraestructura de transporte, pero también a nivel de prefactibilidad, factibilidad y diseños definitivos, en la construcción, operación y en las intervenciones, o incluso, desmantelamientos.



“Los proyectos de construcción de carreteras que se diseñen y ejecuten deben contemplar las medidas de manejo necesarias para evitar, prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales significativos que potencialmente puedan generar”, resalta el documento.



También, se busca que los proyectos “se ciñan estrictamente al ordenamiento territorial, de tal forma que contribuyan a su consolidación e incorporen las directrices de políticas ambientales y sectoriales”.



En este sentido, la hoja de ruta ambiental detalla la importancia de que en la planificación estratégica del sector “se exprese explícitamente” que no se afectará zonas como las áreas protegidas o las reservas forestales, “o en su defecto, dejar presente el especial análisis y tratamiento que demandarían propuestas de este tipo”.



Además, se espera que el documento facilite la incorporación de instrumentos de estrategia ambiental en los planes maestros, regionales y departamentales, y que las obras viales “propendan por el cumplimiento de los compromisos internacionales y las metas ambientales nacionales”.



La viceministra de Infraestructura, Olga Lucía Ramírez, destacó que este es un “documento de buenas prácticas”, y que se espera que se convierta en “una herramienta metodológica y procedimental para acompañar a las entidades”. Además, aclaró que si bien tiene un “carácter orientador”, se incorporarán en los proyectos de la ANI y el Invías, y que con este piloto se busca ayudar a mejores tomas de decisiones.



“La incorporación de estos lineamientos apunta a tener proyectos mejor concebidos desde etapas tempranas y mejor estructurados, lo que permitirá tener procesos de licenciamiento ambiental muchos más fluidos”, aseguró Ramírez.



FASES DE LOS PROYECTOS



El documento detalla lineamientos especiales para cada fase de los proyectos de infraestructura. En una intervención temprana se debe realizar una aproximación conceptual, analítica y práctica que resalte los beneficios de incorporar cada una de las instancias de los proyectos.



En niveles de planeación estratégica sectorial, los lineamientos buscan que se elaboren evaluaciones ambientales como parte del proceso de estructuración, que se contribuya al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, y se acojan determinantes del ordenamiento territorial para la estructuración del proceso.



En la prefactivilidad, la hoja de ruta está “destinada a incorporar consideraciones de intermodalidad y sostenibilidad ambiental a los procesos de análisis para la viabilidad de los proyectos”. Entre ellos está seleccionar alternativas de ejecución que no afecten Áreas de Especial Interés Ambiental (AEIA), ni áreas de distribución de fauna endémica, migratoria o en condición de amenaza o vulnerabilidad.



En fase de factibilidad y planos definitivos, algunos lineamientos son sobre elaborar estudios y diseños de pasos de fauna, formular medidas de compensación de impactos ambientales y verificar la aplicación de los requisitos de gobernanza en el proceso.



Entre las recomendaciones para la construcción, el documento incluye la necesidad de contemplar estrategias y emprender acciones para preservar y consolidar corredores de conectividad ecológica y ejecutar obras de drenaje que no afecten o minimicen la afectación de cuerpos de agua y sus rondas, entre otros.



En intervenciones, los lineamientos se encaminan a diagnosticar el estado de la infraestructura vial para incorporar consideraciones de sostenibilidad en proyectos encaminados a su mejoramiento, rehabilitación o mantenimiento, que mitiguen o corrijan impactos ambientales negativos.



En el desmantelamiento, procesos orientados al retiro de infraestructura que perdió su funcionalidad o fue reemplazada, se deberá realizar la restauración del área intervenida.



ORIGEN DE LAS DIRECTRICES



Los Lineamientos de Infraestructura Verde Vial es un trabajo conjunto entre los Ministerios de Transporte y Ambiente, con apoyo de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y World Wildlife Fund (WWF-Colombia).



Desde 2015, WWF y FCDS han generado información y conocimiento técnico en relación con los impactos ambientales y sociales que genera la infraestructura, y las oportunidades que representa el desarrollo de estos proyectos de transporte sostenible.



El documento se elaboró en el marco de la agenda ambiental interministerial que lideran ambas carteras para “prevenir y manejar conflictos entre la infraestructura de transporte y la conservación de la biodiversidad”.