‘Estaremos mejor con esta reforma aprobada que sin ella’

En medio de la discusión de la reforma tributaria, que se conoció la semana pasada, Marcela Eslava, decana de economía de la U. de los Andes, resaltó los aspectos positivos de la iniciativa y llamó la atención sobre otros puntos, como la renta mínima, y los impuesto al patrimonio y dividendos, los cuales se deberían revisar.



(Tributaria encarecería mínimo 5% los productos de la canasta familiar).

¿Qué tan ajustada está la propuesta de tributaria con lo que ustedes han planteado desde la facultad?



No podemos desconocer que la urgencia impostergable es solucionar un desbalance fiscal, y que en este momento es insostenible.



Me parece que es virtuoso de la propuesta que hay un incremento del recaudo, lo que quiere decir que los colombianos vamos a pagar más impuestos porque estamos en este momento como país gastando más de lo que puede, y eso robustece la progresividad del sistema fiscal como un todo. Y creo que, en ese sentido, estamos mejor con esta reforma aprobada que sin ella.



¿Qué le preocupa de la reforma?



Hay algunos elementos en los que todavía se quedan corta. En renta personal, el impuesto al patrimonio no debería ser temporal. Y creo que en el tema de dividendos no hay justificación para que suban el monto a partir del cual se pagan los dividendos, de 300 UVT a 800 UVT, eso va en la dirección opuesta de lo que se supone. Yo prefiero un mundo en el cual se tributa más en los dividendos, y menos en la renta de empresas, si la preocupación es la doble tributación.



(Reforma tributaria recaudaría 23 billones entre 2022 y 2031).



No me acaba de convencer volver el programa de Ingreso solidario permanente, si no se aprovecha para tener las ganancias que un programa de ingreso mínimo ofrece.



¿Cómo ve el paquete social de la reforma, frente a lo que han planteado?



No hemos dicho que se necesita una renta mínima garantizada y punto; hemos dicho que ese sería un buen camino para lograr ciertos objetivos si se complementa correctamente.



Un ejemplo es el de las pensiones. Tenemos un sistema pensional que busca garantizarle a la gente unas buenas condiciones, pero lo que al final se logra es que la gente no tenga nada si no cumple esos requisitos. Eso se podría hacer de una manera más profunda si la renta mínima fuera más alta para las personas de edad mayor, y al mismo tiempo se flexibilizaran esas condiciones. Ese es un ejemplo, pero hay más.



Esta propuesta está planteando extender la renta mínima sin explicar por qué eso se necesita a perpetuidad y, por supuesto, uno entiende las razones de esa renta mínima durante la crisis. Pero hacia adelante, el argumento me parece muy ligero. Por eso, hay que medir muy bien a qué le apunta un programa de ingreso mínimo.



¿Será necesario incluir medidas laborales y pensionales, como lo planteó Fedesarrollo?



Esta no es la reforma que busca revivir el empleo, sino el frente fiscal. Por eso no estoy diciendo que esta debe ser una reforma pensional y laboral, pero sí creo que hay algunos componentes que se deben revisar, en particular los de Ingreso solidario.



El IVA a servicios públicos y que más personas paguen impuesto de renta ha generado debate, ¿eso podría afectar realmente a la clase media?



La tributación hacia ingresos más bajos es importante y creo que se debe hacer, pero para que goce de legitimidad se necesita más profundidad de la que se propone en esta reforma para cubrir las partes altas de la distribución. Eso querría decir extender de forma permanente el impuesto al patrimonio, y cambiar lo de los dividendos.



(El Gobierno busca recaudar $23,4 billones con la reforma tributaria).



También hay un gran debate sobre si esos ingresos son la clase media y no. Y la clase media en Colombia se define como alguien que se gana 1 millón de pesos al mes, y ese no es el pedazo que se está tocando.



Otro paquete distinto es el IVA a los servicios públicos. Es necesario ajustar los subsidios a los servicios públicos, pues hoy en día le llegan al 90% de los hogares y ese es un enorme error de inclusión. Por eso hay que cambiar ese sistema.



La recomendación que nosotros hemos hecho es salir del sistema de estratos y pasar al Sisbén, y que llegue a los que más lo necesitan. Y los que hoy lo pagan, los estratos 4,5 y 6, lo sigan haciendo. A mí lo que no me gusta de este IVA, y no me queda claro, es si entra a reemplazar la contribución que hoy se hace por estratos en la factura, y por qué se sigue focalizando por estratos, si tiene ese error de inclusión.



Usted es del Comité consultivo de la regla fiscal y el Gobierno propone algunos cambios, ¿qué lectura hace de eso?



Veo con buenos ojos que se busque lo que el Gobierno ha llamado como el ancla fiscal, a través de establecer límites al endeudamiento, y no solamente al déficit.



¿Qué tan estructural ve la reforma tributaria?



Esa una discusión muerta. Yo le diría que es más positiva que negativa, es mejor aprobada que sin aprobar y que será mejor hacerle unas sincronizaciones. Pero si la pregunta es si deja esto el sistema tributario que todos desearíamos para el futuro, no. Si soluciona esto todos los problemas fiscales del país, tampoco. Pero eso no hace que la reforma no sea positiva.



¿Qué perspectivas tiene para el cierre de este año?



Cualquier cosa que uno proyecte para el cierre de este año estará enormemente surcada por incertidumbre. Sin embargo, creo que ya es claro que tuvimos un febrero y marzo positivos y, en ese sentido, tenemos una buena capacidad de recuperación. Por otro lado, y como habíamos predicho, la recuperación del empleo va un poco lenta y más enfocada en la informalidad de lo que querríamos, y se hace cada vez más urgente la revisión de la normativa laboral hacia adelante. Todo desempeño final estará ligado a la vacunación, al avance de la pandemia y en las decisiones de los gobiernos.



¿Le preocupan los cierres para la reactivación?



El covid es preocupante para la economía con o sin cierres, y el impacto adicional que estos tengan es más fuerte o más inocuo dependiendo de por qué se dan. Así es que yo creería que lo fundamental es enfatizar en la vacunación lo más pronto posible. Además, es importante que sea muy claro, para cada una de las ciudades, para qué se está haciendo el cierre y cómo es que se están tomando las decisiones. Es claro que la primera ola de cierres buscaba robustecer nuestra capacidad hospitalaria, y en este punto deberían evitar el colapso hospitalario.



María Camila González Olarte