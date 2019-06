Estas son las ciudades más competitivas del país

Bogotá se consolidó como la urbe más competitiva de Colombia al obtener un puntaje de 7,56 sobre 10, en el más reciente Índice de Competitividad de Ciudades. El estudio, que evaluó a las capitales del país en aspectos como gestión de las instituciones locales, infraestructura y equipamiento, sostenibilidad ambiental, salud, educación, clima para los negocios, mercado laboral, entre otros, ubicó en la segunda plaza a Medellín y en la tercera a Bucaramanga. Mientras que en el fondo de la tabla permanecen Quibdó, Riohacha y Florencia.



En lo que tiene que ver con instituciones, Bogotá, Medellín y Pasto mostraron el mejor desempeño en la evaluación, principalmente destacados por la gestión de los recursos, actualización catastral y baja tasa de homicidios. En este ítem, Bucaramanga fue la ciudad que mayor número de posiciones avanzó, principalmente, por cuente tasa de extorsión y de homicidios.



En materia de infraestructura, Cali entra como la tercera ciudad con mejor puntaje, por detrás de Bogotá y Medellín. En este pilar, la capital de Colombia se destaca por su cobertura en alcantarillado, ancho de banda de internet, pasajeros movilizados por vía aérea y población potencialmente conectada por esta vía.



La capital del Valle del Cauca sobresale por su cobertura de acueducto, cobertura efectiva de gas natural, cobertura de la energía eléctrica, cobertura de alcantarillado y déficit cualitativo de vivienda. Cabe destacar el avance de Neiva y Pereira, quienes además de mejorar sus puntajes aumentan tres y cuatro posiciones, respectivamente, en este pilar.



Sobre sostenibilidad ambiental, Bucaramanga área metropolitana, Bogotá y Medellín área metropolitana ocupan las primeras posiciones con puntajes de 7,16, 7,04 y 5,71 sobre 10, respectivamente.



Bucaramanga AM es primero en este pilar y se destaca por tener la mayor tasa de empresas certificadas con la ISO 14001. Al mismo tiempo, es sexto en calidad del agua con un puntaje de 9,86 sobre 10.



Cabe resaltar que con esos resultados la ciudad es primera en el subpilar de gestión ambiental y del riesgo y séptimo en materia de activos naturales. En el segundo lugar de este pilar se encuentra la ciudad de Bogotá con un puntaje de 7,04 sobre 10. La ciudad es la mejor de la clasificación en el Índice Municipal de Gestión del Riesgo con un puntaje de 10.



Además, presenta un puntaje sobresaliente en lo que respecta a calidad del agua (8,68) y a pesar de obtener una calificación por debajo de 7,00 en materia de áreas protegidas, la ciudad es cuarta en este indicador.



Por su parte, Medellín se sitúa en el tercer puesto de este pilar con un puntaje de 5,71 sobre 10, mejorando una posición frente a 2018. Esta área metropolitana se destaca por obtener su mejor desempeño en el Índice Municipal de Gestión del Riesgo, en donde presenta una puntuación de 7,38 y ocupa el cuarto puesto en la clasificación nacional.



Mientras que el mejor desempeño en el pilar de salud lo tienen en su orden Medellín, Popayán y Tunja con puntajes de 7,40, 7,03 y 6,28, respectivamente. Se destaca Cúcuta, ya que asciende tres lugares en este pilar y aumenta en más de 0,5 puntos su puntaje frente a 2018.



Neiva, Bucaramanga AM y Popayán obtienen los tres mejores puntajes en el pilar de educación básica y media. Asimismo, Los tres primeros lugares del pilar de educación superior y formación para el trabajo le corresponden a Medellín, Bogotá y Manizales con calificaciones de 7,54, 7,35 y 6,81 sobre 10, respectivamente.



Sobre el entorno para los negocios Manizales, Pereira y Bogotá lideran este pilar. En el caso de Manizales área metropolitana, es primera en la clasificación general en los indicadores facilidad para registrar propiedades y facilidad para obtener permisos de construcción.



Pereira es primero en el indicador de facilidad para abrir una empresa. Además, esta área metropolitana se resalta por registrar el segundo lugar en materia de facilidad para obtener permisos de construcción con un puntaje de 7,22.



Por su parte, Bogotá se queda con el tercer puesto en este pilar debido a su sobresaliente desempeño en el indicador de facilidad para registrar propiedades, en donde se sitúa en la segunda posición en la clasificación general.



En cuento a mercado laboral, Bogotá obtiene una calificación de 10 sobre 10 en la tasa global de participación en el mercado laboral, siendo primero en el ranking general en este indicador. Bucaramanga AM es segunda en este pilar gracias a su buen desempeño en brecha en tasa de desempleo entre hombres y mujeres.



La ciudad de Pasto descuenta dos posiciones y se queda con el tercer lugar de este pilar. La capital de Nariño presenta un puntaje de 9,36 sobre 10 y es quinto entre 23 ciudades en lo que respecta a la tasa de desempleo. De igual manera, Pasto se ubica en los primeros seis puestos en brecha de participación laboral entre hombres y mujeres, brecha en tasa de desempleo entre hombres y mujeres y disparidad salarial entre hombres y mujeres.



Bogotá, Medellín y Neiva son líderes en materia de sistema financiero, con puntajes de 8,32, 8,03 y 6,70 sobre 10, respectivamente. Finalmente, los tres primeros lugares del pilar de innovación y dinámica empresarial le corresponden a Bogotá, Medellín y Manizales.