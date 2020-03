‘Este año entrará en vigencia el TLC de Colombia con Israel’

Desde 1949 Colombia ha construido una relación duradera con Israel. Recordando esto, el presidente Iván Duque, anunció que este año, “vamos a implementar el Acuerdo y Tratado de Libre Comercio con Israel para mover libremente la inversión, el emprendimiento, la ciencia, la tecnología y el desarrollo agrícola entre nuestros dos países”.



(Lea: ‘La idea es profundizar el TLC con Colombia’)

El Jefe de Estado hizo su anuncio ayer en Washington durante su intervención en la Conferencia de Políticas del Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (Aipac, por sus siglas en inglés).



(Lea: Piden excluir lácteos de TLC con Nueva Zelanda)



Así mismo, Duque dijo que espera visitar Israel este año, para darle vida al Tratado de Libre Comercio e invitar a Israel a invertir en Colombia.



“Estamos convencidos de que es través de la amistad y las alianzas auténticas lograremos un impacto positivo”, agregó.



El Presidente dijo que este año “con Estados Unidos vamos a elevar la cooperación técnica en innovación, y también podremos trabajar con Israel, por lograr una oficina de innovación colombiana”.



RELACIONES COMERCIALES

​

Desde 2012, Colombia tiene suscrito un acuerdo comercial con Israel. Duque señaló que este acuerdo comercial y de integración económica se firmó con Israel el 13 de noviembre de 2013 y anunció que entraría en vigencia en 2020.



De acuerdo con el Ministerio de Comercio, esta es la primera negociación con un país del Medio Oriente y la idea es que con este se puedan incrementar los flujos comerciales y de inversión, impulsar la cooperación económica bilateral, la remoción de las barreras no arancelarias y el fomento de las relaciones diplomáticas.



El TLC con Israel permitirá un acceso preferencial a este mercado y un consecuente incremento en el comercio como resultado de la reducción en los costos de transacción y del mejoramiento en los procedimientos aduaneros.



De acuerdo con las cifras de inversión extrajera directa en Colombia del Banco de la República, en 2012 Israel invirtió en el país 3,8 millones de dólares, en 2013 lo hizo por el orden de los 1,6 millones de dólares .



Los años siguientes en 2014, 2015, 2016 y 2017, el país recibió US$ 2,1 millones, US$800.000, US$ 12,3 millones, y US$ 5,7millones respectivamente. Para el 2018, la inversión recibida fue del orden de los 2,4 millones de dólares y en el reporte del banco figura que entre el primer y tercer trimestre de 2019 se recibieron 1,4 millones de dólares.



En la últim década el comercio binacional se ha multiplicado por cinco, señala el ministerio de Comercio.



Las exportaciones de Colombia a Israel en 2018 fueron de 429 millones de dólares, impulsadas principalmente por las ventas mineras, las cuales aportaron 392 millones de dólares.



Mientras que para el año siguiente tuvieron un descenso del 14,77 %, pues las ventas nacionales hacia este país totalizaron 365 millones dólares, de nuevo estimuladas por los productos mineros con 337 millones de dólares.



El mercado israelí ofrece oportunidades para los combustibles en productos como café, piedras preciosas, carbón, petroquímicos, madera, confitería, cueros, flores y panela colombianos. Así mismo, promoverá la ampliación de los flujos bilaterales de inversión y creación de nuevos negocios.



En el caso de las oportunidades de comercio se destacan en agroalimentos, los aceites y grasas, alimentos para animales, azúcares y mieles, café, derivados del café, flores frescas, frutas frescas, frutas y hortalizas procesadas y productos de confitería. También hay oportunidades en metalmecánica y otras industrias.



Otros sectores con oportunidades son aparatos eléctricos, artesanías, artículos de oficina, artículos del hogar, artículos industriales, artículos promocionales, autopartes, cemento, herramientas, industria gráfica, llantas neumáticas, manufacturas de hierro o acero, maquinaria industrial, materiales de construcción, metalurgia, muebles de hogar, muebles de oficina, otros medios de transporte, partes de otros medios de transporte, vehículos, el sistema moda y las confecciones.



El mercado agrícola se presenta como una gran oportunidad y las ventas no mineras son las que más se destacaron en 2018 pues reportó despachos a este país por el orden de los 22 millones de dólares, mientras que en el 2019 fue de 46 millones de dólares.



En vehículos y otros medios de transporte para el 2018 Colombia vendió US$ 3,9 millones siendo el segundo producto no minero que más se destacó. En 2019 el segundo destacado fueron los muebles y las maderas, en las que se vendieron US$ 2,2 millones.



LUCHA CONTRA TERRORISMO



El presidente Iván Duque destacó los apoyos de EE.UU. e Israel en la lucha contra el terrorismo. “El valor de la seguridad es algo que nosotros destacamos como democrático y activo social.



“Nosotros hemos recibido apoyo de los Estados Unidos y de Israel, porque sabemos que el terrorismo es una manifestación de la corrupción y hemos dejado claro que trabajaremos con nuestros aliados para combatir las organizaciones terroristas del mundo, dejando claro que grupos como Hezbolá, Eln y disidencias deben ser derrotados”, dijo.